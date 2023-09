A New Maze Escaper: Mollis Robots Navigate complexu spatia corporis intelligenti

Mollia robotarum facta e liquido cristallo elastomo per spatia complexa navigare possunt sine inputa computatorio vel humano. Elevatae a team in Universitate Civitatis Carolinae Septentrionalis, hae robots conceptu intelligentiae physicae nituntur, significans mores eorum dictat a materiis quae fiunt ex consilio et eorum fabrica. Robottae, chordae similes, dolos navigare et etiam circa impedimenta moventia agere potuerunt.

Manipulus nuper detectus melioris versionis roboti qui missiones magis implicatas tractare potest. Robots fiunt ex eodem liquido cristallo ut ante elastomer, sed differentia cardinis est ratio asymmetrica. Una medietas roboti est vitta contorta quae in rectam lineam extendere potest, altera vero pars arctior torquent quae etiam circa se torquet. Haec asymmetria varias copias in unoquoque fine roboti facit, sinit vertere quin cum obiecto incidat.

Robot, qui ab auctoribus "error effugium" nominavit, error potest navigare cum moenibus et hiatibus minoribus quam corporis magnitudine. Facultatem movendi in arcu permittit ut viam suam monstret ab strictis maculis liberam. Inquisitores putant hanc technologiam habere applicationes potentiales in consilio robot molli, praesertim ad applicationes ubi robots vim caloris ex ambitu suo colligere possunt.

Hoc breakthrough in mollibus roboticis potentiam intelligentiae physicae demonstrat et facultates aperit ad accessum in robot consilio robotici. Studium explicandi huius progressionis in ephemeride Scientiarum Promovetur.

