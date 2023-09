Mollis robot Navigates Complex Environments Using Physical Intelligentia

Summarium: Investigatores elaboraverunt robot mollem "saxum" qui libere navigare potest per complexus ambitus corporis intellegentiam utens. Dissimiles prioribus exemplaribus, quae solum in impedimentis obviare possent, haec robot seipsam ob suum consilium asymmetricum vertere potest. Robot fit vitta instar liquidi cristalli elastomers et movetur, cum in superficie calidior quam aer ambiens positus est. Teporeior est superficies, eo velocior volvit. Hic unicus motus roboti in arcubus movere permittit, dynamicas labyres percurrere, et inter objecta parallela inhaerere vitare.

Turma investigatorum in Universitate Carolina Civitatis Septentrionalis aedificavit in priori opere suo molli robot navigationis ad novum robot creandum, qui etiam magis implicatus et dynamicus ambitus navigare potest. Praecedens robot molles simplices errores navigare potuit sed solum vertere potuit cum impedimentum offendit, ducens ad facultatem haesitandi.

Novus robot "arma" nullo computatrum vel humano ductu non indiget sicut per intelligentiam physicam operatur. Fit vitta instar liquidi cristalli elastomers quae in superficie calidior quam aerem ambiente moveatur. vitta portio, quae superficies contractuum tangit, motum volvens inducens. Consilium asymmetricum roboti sinit vices facere sine obiecto in contactum. Movet in arcubus, quod sinit ut navigare in errore sine haesitatione et evulso inter impedimenta parallela evulsas.

Investigatores demonstraverunt facultatem robotis complexus navigandi errorum, in iis moenibus movendis, et per angusta spatia aptare. Probaverunt robot in utraque superficie metalli et in arena. Explicatio huius robotis est gradus progressus in consilio robot molli, praesertim ad applicationes ubi vires caloris ex ambitu suo metiri possunt.

Studium, cui titulus "Physice Intelligent Autonomus Mollis Robotic Maze Escaper", in ephemeride Scientiarum Promovetur. Investigatio confirmata est concessionibus Nationalis Scientiae Foundation.

