Manipulus internationalis phisicorum mirabilem inventionem in studio radiophonico velocitatis fecit (FRBs). A FRB detexerunt, nomine FRB 20220610A, id est non solum ultimam distantiam umquam expositam, sed etiam inter clarissimos semper observatam. Accepit circiter octo miliarda annorum propter signum FRB ab FRB 20220610A ut Terram mense Iunio anni proximi perveniret, faciens eam circiter 50 centesimis antiquiorem quam possessor distantiae recordationis prioris.

Navitas a FRB 20220610A in paucis millis secundorum modo dimissa aestimatur aequivalere iis quae Sol noster in 30 annis producit. Incredibilis claritas haec FRB 20220610A sine pluribus FRBs antea inventa est. Re quidem vera lucidius omnibus sed una ex 55 FRBs antea detectis in Quadrato Australiae Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Per sequentes observationes deduxit utentes Europae Southern Observatorii amplissimum Telescopium, Australian turmae ducentes FRB 20220610A verisimile esse concluditur e par vel trio galaxiarum bus. Haec inventio adsimilat cum nonnullis theoriis circa causam FRBs, quamvis aliae explicationes possibiles ut supernovae et magnetes stellae neutrones etiam propositae sunt.

Quamvis origines FRBs ignotae, hae phaenomena teneant inquisitoribus opportunitatem praebent molem universi aestimandi. Professor Ryan Shannon, co-plumbum propositi, declarat absentis materiam in universo potentia deprehendi posse utens celeriter radiophonicus erumpat: "Fast radiorum rumpit sensum hanc materiam ionized. Etiam in spatio fere perfecto vacuo, omnia electronica videre possunt, et nos sinit metiri quantum materia inter galaxies sit.

Inventio FRB 20220610A etiam theoriam nuper astronomiae Australiae propositam adiuvat Jean-Pierre Macquart anno 2020. Macquart suggessit molem universi aestimari posse a studio radiorum celeriter erumpentium. Theam inventae align cum iis quae "macquart relationem" cognoscuntur, quae affirmat quo longius radiorum ieiunium ruptum sit, eo magis diffusum vaporem inter galaxies manifestat. Nihilominus non omnes FRBs hanc formam sequuntur, multiplicitatem harum phaenomenorum submittentes.

Dum hic breakthrough in intelligendo FRBs cognitionis nostrae terminos impellit, etiam ulteriora signa deprehendens apparatum emendatum requiret. Scientistae avide praeveniunt complementum Quadrati Observatorii Kilometer Array, anno MMXXVIII notatae esse operationales, quae ulterius explorationem et inventionem novorum FRB monumentorum dabunt.

sources:

- BBC News

- Scientia Daily