An OLED Quod Emittit Blue Light in a Record-low intention: Potentiale Promovetur in Smartphone et Propono Technologies

Investigatores ex Tokyo Tech fecerunt novam innovationem fundamenti in luce organica diode emittente (OLED) technicam emittentem quae lucem caeruleam emittit ad recordationem humilium intentionis 1.47 V. Hoc breakthrough in potentia ad verterem technologiam commercialem et technologias proponere.

Lumen caeruleum essentiale est ad machinas emittentes, velamenta Mauris quis felis, ac magna ostentationes tegumentum. Nihilominus efficiens efficiens OLEDs caeruleus ob altam intentionem pro operatione eorum requisitam provocavit. Traditional blue OLEDs typice requirunt circa 4 V pro luminatione 100 cd/m2, quod altior est quam intentione lithii-ionis gravidae vulgo in smartphones adhibitae. Ergo perurget necessitas evolvendi OLEDs caeruleos qui in inferioribus intentionibus operari possunt.

Investigatores ex Tokyo Tech, in collaboratione cum aliis institutis, elaboraverunt upconversionem OLED quae emissionem caeruleam consequitur in intentione ultralow 1.47. V. Fabrica certis materiis utitur, incluso NDI-HF ut acceptor, 1,2-. ADN ut donator, et TbPe ut fluorescent dopant. OLED operatur mechanismum upconversionem, ubi perforata et electrons injecta sunt in strata donatoris et acceptoris, respective, et interfaciem donatoris/acceptoris recombinare ad crimen translationis status formare. Hic status selective industriam in emittentem transfert, unde in lucem emissionem caeruleam habet.

Novus OLED demonstravit luminance 100 cd/m2, aequivalens cum ostentatione commerciali, modo 1.97 V. Hoc factum signanter redigit in intentione postulationis pro caeruleis OLEDs, ut possit occurrere commerciis his artibus. Studium momentum elucidat optimigendi consilium donatoris/acceptoris instrumenti ad processus excitandos moderandos.

In fine, evolutio OLED, quae lucem caeruleam emittit in intentione recordationis, est insignis gradus technologiae OLED. Hoc breakthrough potentialem habet progressiones in felis ac technologias proponere, easque acrius efficaces et pervias efficere.

