Recens studium ab inquisitoribus ab Universitate Northwestern celebratum ad intellectum conventionalem provocavit quomodo supermassive foramina nigra pascuntur. Antea credidit nigra foramina paulatim materiam per longa tempora consumit. Nihilominus, alta resolutio 3D simulationum, investigatores deprehenderunt hos gigantes cosmicos vehementer detorquere ac distrahere spatium temporis ut rem ad rates celeriter celeriter consumendum, unum cyclum edentem paucis mensibus perficiens.

Turma culmen usus est, unus maximae mundi supercomputatores, 3D simulationem ducere, quae gasi dynamici, campi magnetici et relativitatis generalis. Haec simulatio comprehensivam conspectum morum foraminis nigri praebebat ac patefecit quod foramina nigra circumcirca spatium temporis detorquent, accretionem disci discerpentes in interiorem et exteriorem sub-disks. Foramen nigrum tunc vorat orbis interiorem praebens obstantia exterioris sub- disci ad implendum vacuum.

Hic processus, qui "comedere, replere-edere", potentialiter ostendit arcanas mores "mutationis aspectus" quasars. Quasars nuclei galactici valde lucidi potentes sunt per foramina supermassive nigra. Mutationes quasarii celeris et acrem varietates in splendore suo ostendunt, saepe intra paucos menses ad paucos annos mutando.

Theoriae superiores explicare contenderunt cur accretio orbis interior regio cito evanuit et replevit. Simulationes autem ostenderunt cum interna et exteriora sub-disiunctio disiungunt, foramen nigrum "rabiem pascere" incipit. Certamen inter rotationem foraminis nigri et attritionem et pressionem in medio orbis ducit ad discerptionem orbis ac impulsum orbis interioris interioris.

Contra suppositiones superiores, simulationes etiam ostenderunt accretionem orbis non necessario cum rotatione foraminis nigri aligned. Sed interiores et exteriores sub-dischis independenter titubant diversis velocitatibus et angulis. Haec deformatio totius accretionis orbis causat particularum gasorum collidi, unde in prorumpitur lucis et industriae.

Novus intellectus quomodo supermassive foramina nigra pascuntur, aditus excitandi aperit ad ulteriores investigationes in his entitatibus cosmicis aenigmaticis. Theorias diuturnas provocat et accuratiorem pingendi eorum mores pascendi praebet, meliori intellectui mechanismi agendi mores praebet.

Source: Inquisitores Universitatis Northwestern