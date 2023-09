Recens studium ab Universitate Northwestern deductum novam lucem voracitatem atrarum foraminum effudit. Cum notum est quod foramina nigra non edunt sicut organismi vivi, earum gravitatis viverra permittit ut objecta vicinia sicut gas, pulvis et etiam stellas devorent. Hic processus vulgo dicitur "comedere".

Traditionaliter creditum est rem nigram foramina ex circumstantibus lento gradu consumpsisse, secundum praedictiones theoriae classicae accretionis orbis. Nova tamen investigatio, quae 3D simulationes antecedens usus est, hanc assumptionem iniuriam probavit.

Studium invenit quod foramina nigra per accretionem orbis in velocitatibus mirum in modum velocitatibus evulsis, per se illud in turbine vorans. Discus accretio est orbis materiae volubilis quae spiras in foramen nigrum. Huius orbis format cum foramen nigrum in systemate binario cum comite stella est vel cum nube gasi et pulvere cingitur. Ingens vis gravitatis nigri foraminis haec elementa attrahit, facit ut spiram in profundis foraminis nigri.

Inventio huius consummationis acceleratae praebet pervestigationes pretiosas in moribus foraminibus nigris et ictum in circumstantibus. Investigatores in Universitate Northwestern sperant hunc novum ac repertum intellectum iuvare posse scientias mysteria circa haec cosmica aenigmatica entia explicant.

Postremo, foramina nigra' fames insatiabilis eos perducit ut multo celerius quam antea crediderat, circumiacentem consumat. Per immensum suum viverra gravitatis, gas, pulverem, etiam stellas celeriter consumunt. Recens studium ab Universitate Northwestern administratum et in 3D simulationibus subnixus hanc consummationem acceleratam detexit, novas pervestigationes in moribus foraminum atri praebens.

sources:

- Universitas Northwestern