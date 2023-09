Novum studium ab Universitate Northwestern ducitur, suppositiones priorum de edendorum foraminum supermassivorum edendorum provocat. Cum antea credidisset nigra foramina lente cibum suum devorasse, novae simulationes ostendunt se multo velocius actu devorare. Eventus huius studii fundamenti publici iuris erit in Acta Astrophysica die 20 Septembris.

Secundum altam resolutionem 3D simulationes, atras foramina circumfusi temporis spatia torquent, accretionem disci gasi causando discerpere in subdisks interioribus et exterioribus. Foramina nigra primum annulum interiorem consumunt, deinde obruta ab exteriore subdisco lacunam implet. Hic processus edere-refill-edis contingit in materia mensium, multo velocior quam antea.

Hic novus intellectus mores quasars explicandas adiuvare potuit, quae sunt quaedam in caelo nocturno clarissima. Quasaro saepe excandescunt et tunc sine explicatione evanescunt. Celeres mutationes quasars observatae sunt consentaneum est cum pernicie et repletione regionum interiorum accretionis orbis.

Priore supposito quod accretio orbis cum rotatione nigri aligned esset, falsum esse probatum est. Simulatio facta ab investigatoribus indicat regiones foramina nigra circumiecta turbulentiores esse quam antea credebant. Usus unus ex maximis supercomputatoribus mundi, investigatores 3D simulationem orbis tenuem, subtilem accretionem orbis creaverunt, qui rationem gasi dynamici, campi magnetici et relativitatis generalis attulit.

Inflexio per artus trahens, phaenomenon ubi foramen nigrum saxum trahit spatium circum illud, totum disci ad titubare facit. Disci interioris wobbles celerius quam partes exteriores, inde collisiones quae materiam propius ad foramen nigrum pellunt. Tandem disci interior dissociatur a reliquo orbe ac subdisks independenter evolvendo committitur.

Regio scissura, ubi interiores et exteriores disiungunt subdiscusationes, est ubi pascens rabies incipit. Rotatio foraminis nigri cum attritu et pressione intra disci certat, causando orbes interiores et exteriores collidi ac impellere disci interiorem versus foramen nigrum. Hic processus cyclum edere-refill-edis creat.

Hoc studium potentiae phaenomenon "mutationis-vultae" quasares explicari potuit, ubi quasars vehementius temporis squamas mensium ad annos mutant. Simulationes ab inquisitoribus deductae possibilitatem explicationem praebent pro vivis illustrandis et obscurandis in his obiectis observandis.

Altiore, hoc studium novum lumen infert in complexu edendi habitus supermassive foramina nigra et viam sternit ad ulteriores investigationes in eorum moribus intelligendis.

definitiones:

- Discus Accretionis: Discus gasi, pulvis, et alia materia quae circa res caelestes orbitae, ut foramen nigrum vel iuvenis stella, antequam tandem in obiectum cadens.

– Quasar: nucleus galacticus activus clarissimus et longinquus qui ingentes energiae emittit, praesertim in specie lucis et undarum radiophonicae.

