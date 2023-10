Investigatores ex universitate Southamptonio, una cum collegis ex universitatibus Cantabrigiensis et Barcinone, invenerunt foramina nigra potentialiter paria esse posse quae per cosmologica vi perfecte librata et in aequilibrio tenebantur, unum foramen nigrum giganteum imitantes. Haec inventio provocat theorias conventionales de cavernis nigris, quae suadeant posse solum esse res solitarias in spatio.

Foramina nigra sunt objecta astronomica cum viverra gravitatis gravitatis incredibiliter, adeo vehemens, ut nihil, ne lux quidem, effugere possit. Valde densae sunt, cum massa quae totam Terram in parvum spatium aptare potest.

Secundum theorias conventionales innixas Einstein theoriam Relativitatis Generalis, cavernae nigrae sicut res staticae vel in sua nere possunt existere. Attamen vis gravitatis tandem eas attrahit et collidit. Haec assumptio verum habet cum Universum static intuendo, sed quid si Universum constanter dilatat?

Inquisitores suadeant in Universo semper expanso paria foraminum nigrorum concorditer esse posse, illusionem unius foraminis nigri faciendi. Hoc fieri potest propter constantem cosmologicam, etiam notam energiam obscuram, quae in theoria Einstein introducta est. Constans cosmologica causat Universum ut constanter acceleraret, afficiens commercium et existentiam foraminum nigrorum.

Per multiplices modos numerales, turma demonstravit duo foramina static nigra in aequilibrio esse posse, eorum attractio gravitatis obviata expansione constanti consociata cum cosmologica. Hoc significat etiam in universo expanso, nigrum foramina certam distantiam inter se conservare. Vis gravitatis dilatationem compensat ut eas seorsum divellere conatur.

Ex e longinquo bina foramina nigra in aequilibrio apparent sicut una lacuna nigra, quae inter utrumque distinguere facit provocans. Haec inventio facultates aperit ulterioris inquisitionis, sicut theoria potest etiam applicare ad foramina nigra et potentia etiam multiplex foramina nigra.

Studium ab investigatoribus Universitatis Southamptonii, Universitatis Cantabrigiensis et Universitatis Barcinonensis celebratum est. Inventiones eorum in ephemeride Literarum Physicarum Recognitionum editae sunt, et charta recensita ut Articulus Prospectus.

