Manipulus astrophysictarum machinatorem invenit de undis radiophonicis emissis foraminibus supermassivis nigris. Contra praemissas suppositiones, hae undae radiophonicae perstare possunt per centum dies postquam atra fovea stella discerpta est, provocans intellectum harum phaenomenorum cosmicorum.

Turma collecta notitia ex 24 supermassivis nigris foraminibus utentibus tribus telescopiis radiophonicis: Ipsum magnum Array, MeerKAT, et telescopio Australiae Foedus Array. Mire invenerunt decem ex his nigris foraminibus emissos fluctus radiophonicos 500 ad 2,000 dies post eventum initialem stellatum-ridentem.

Inventio haec praecedentibus opinionibus repugnat quod fluctus radiophonici intra hebdomades vel menses collisionem foraminis nigrae minuunt. Secundum astrophysicam Yvette Cendes, auctor studii, hoc significat quod usque ad dimidium omnium foraminum nigris, quae stella concidit, post annos materiales emittere pergit, phaenomenon appellat "burping".

Cum stella nimis appropinquat ad foramen nigrum, viverra immensa gravitatis eius stellam in similitudinem figurae spaghetti extendit. Eventus distractio haec Thadal unum e clarissimis floribus opticis in Universo efficit. Circiter XX ad XXX centesimas harum eventuum resultat in fluxibus radiophonicis in primis. Sed tantum circa 20 tales eventus ab annis 30 servati sunt.

De more, cum prima lux clara ex disrumptione Thadal eventu observata est, investigatores suum umbilicum alibi transferre solent. Attamen turma praecedentis inventionis foraminis nigri emittens undas radiophonicis annis postquam stella devoravit curiositatem circa mores aliorum foraminum nigrarum commovit.

Investigatores duas explicationes proponunt pro undis radiophonicis recentis incursantibus. Fieri potest ut tempus ad strages circa foramen nigrum in orbita stabili insidat. Vel, strages ad foramen nigrum aegre ligatum et sphaerae involucrum formant, quae sensim contrahit ad accretionem orbis formandam. Haec formatio orbis moratus longum emissionem undarum radiorum explicare potuit.

Hoc studium nostrum intellectum provocat quam supermassive foramina nigra penitus cum suis circumstantibus. Ulteriores investigationes et animadversiones necesse erit ut horum radiorum fluctus late-incursus mysterium evelet.

