Scientists Suadeant Venerem posse habere Plate Tectonics

Recens studium proponit quod Venus, Telluris hellishly calidum secundum planetam, olim laminam tectonicam habere potuisset. Patella tectonica est continuus motus et figuratio crustae exterioris planetae. Quamquam Venus in praesenti nihil est simile Terrae, cum calidis temperaturis et nubibus acidis sulphuricis, investigatores putant Venerem in iuventute sua laminam tectonicam habere. Haec inventio significantes effectus habet pro habitabilitate Veneris potentiae.

Secundum Matthaeum B. Weller, physicus planetarius apud Institutum Lunae et Planetarium in Houston, si Venus olim laminam tectonicam habuit, hospitaliorem vitae ambitum praebere potuit. Recognitiones geochemicae ad laminam tectonicas pertinentes multum sepelire potuerunt de dioxide carbonii quod hodie condiciones inhospitas Veneris confert, potentia refrigerans et ad praesentiam aquae liquidae faciens.

Investigatores, ducti a Weller, simulationes computatrales deduxerunt ad explorandum diversa exempla tectonica ad Venerem. Exemplar operculum stagnantis, Martis et Lunae simile, solidam crustam exteriorem quae non moveat suggerit. Secundum exemplar, lamina tectonica, involvit motum et dilatationem laminarum tectonicarum, inde in activitate volcanica aucta et emissione gas. Simulationes significaverunt primum tempus laminae tectonicarum secutae formationem crustae operculi stagnantis observatos gradus nitrogenis in atmosphaera Veneris Veneris explicare posse.

Dum inventa sunt suggerentes, phisicis non est implicatum cum cautione investigationis, ut plura argumenta requirantur ad conclusiones definitivas de historia geologica Veneris. Cédric Gillmann, physicus planetarius apud Institutum Foederatum Helvetiae Technologiae, inculcavit exemplaribus publicationibus fundatis limitationes habere. Joseph O'Rourke, professor terrae et spatii explorationis in Universitate publica Arizona, suggerit Venerem posse habere historiam geologicam unicam ab utroque Terra et Marte distinctam.

Missiones Veneri venturae, incluso NASAe Davinci, Veritas, et procurationis spatialis Europaeae visio, exspectantur ut magnae notitiae praebeant mysteria propinqui nostri planetae ulterius explicandi. Hae missiones scientias adiuvabunt melius intelligendi geologiam planetae et causas diversarum condicionum inter Terram et Venerem.

FAQ

1. Quid est lamina tectonica?

Patella tectonica est theoria quae describit motum et interactiones magnarum partium testarum exterioris planetae, quae laminas tectonicas notat. Hae eæ collidere, se invicem praeterire vel separare possunt, ex variis notis geologicis, quales sunt montes, terrae motus et actio molaris.

2. Potuitne Venus quondam habitabilis fuisse?

Studium admonet quod, in praeteritis Veneris tectonicarum praesentia fundatis, fieri potest ut planeta plus mille miliardis annorum ante habitabilis fuerit. Geochemicae reactiones cum lamminis tectonicis adiuncti poterant obruere pondera significantia dioxidis carbonii, ducens ad Venerem frigidiorem cum potentia aqua liquidiore.

3. Quomodo futurae missiones Veneri ad intellectum nostrum conferent?

Missiones futurae sicut NASA's Davinci, Veritas, et visio Space Procurationis Europaeae novas notitias colliget de atmosphaera Veneris, superficie et de actione geologica. Hae missiones pretiosos pervestigationes praebebunt in praesentis Veneris condiciones eiusque historiam geologicam, adiuvantes scientias in unum aenigmate quomodo Venus a Tellure per tempus discessit.