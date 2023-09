Webb Telescopium Methanum et Carbonem Dioxidum in Atmosphaerae Exoplanet K2-18 b invenit

Nova investigatio ab NASA James Webb Spatium Telescopium agitatum praesentiam massae carbonis afferentis, incluso methano et dioxide carbonis, in atmosphaera exoplaneti K2-18 b manifestavit. K2-18 b, quod est 8.6 temporibus ingentis ut Terra, orbium frigidum pumilionum in zona habitabili et 120 lucis annis a Terra sita est.

Hae inventiones recentibus studiis addunt quae suadeant K2-18 b posse esse exoplanet Hyceanum, significationem habet potentiam habere atmosphaeram hydrogenii opulentam et superficiem aquae oceani tectae. Haec inventio praebet speciem attrahenti in planetam dissimilem aliquid in nostro Solario Systemate, et commodas exspectationes erigit de potentia habitabiles in mundo alibi in Universo.

The James Webb Space Telescopium spectra K2-18 b consecuta est, quae copiam methani et dioxidis carbonis in atmosphaera exoplaneti praebuit. Defectus ammoniaci hypothesin ulteriorem sustinet ut aqua marina sub atmosphaera hydrogenii opulenta fiat in K2-18 b. Accedit possibilis detectio moleculae quae vocatur sulfide dimethyl, quae in terra solum vitam producit. Sed ulterior validatio requiritur ad suam praesentiam confirmandam.

Suggestio quod K2-18 b Hyceanum exoplanetum esse potuit ambit quia hi mundos ambitus polliceri creduntur ad probationes vitae in exoplanetis quaerendas. Maiores mundi Hyceani significanter magis conducunt observationibus atmosphaericis, comparatis minoribus scopulis planetis.

Dum K2-18 b in zona habitabili iacet et moleculas carbonas portantes continet, non necessario significat planetas vitam sustentare posse. Magnitudo eius magna praesentiam suggerit amplam palliati pressurae glaciei in interiori suo, Neptuno similes.

Haec inventa momentum extollunt considerandi varios ambitus habitabiles in quaerendo vitam alibi in universo. Future observationes cum Iacobi Webb Spatii Telescopii ulteriores perceptiones in atmosphaera K2-18 b providebit et potentia praesentiam dimethyl sulfidiae confirmabit.

— Exoplanet: Exoplaneta (vel planeta extrasolaris) est planeta extra Systema nostrum Solarium sita, circum stellam praeter Solem.

- NASA: Constitutum anno 1958, Nationalis Aeronautics et Administrationis Spatii (NASA) est independentis procuratio Gubernatio Foederalis Americae Foederatae Rei Publicae explorationis et investigationis scientificae.

- Spatium Telescopium James Webb: Spatium Telescopium Iacobi Webb (JWST vel Webb) est observatorium orbitans infrarubeum, quod inventa Hubble Spatii Telescopii complet.