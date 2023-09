Nasa's Osiris-Rex missio: exemplaria Asteroid ad terram super Terram posita

Specimina valde anticipata ab Osiris-Rex missione Nasa hodie atmosphaeram Telluris ingressuri sunt. Navicula Osiris-Rex circa magnitudinem transiit, capsulam continens rudera et exempla pulvisculi ex propinquo Terrae asteroideo Bennu collectas emisit. Capsula in circuitu 27,650 milia passuum per horas iter est et expectatur ad terram prope urbem Lacum 10:55 am ET. Navicularum iam a Tellure aversae sunt ut novam missionem inciperent aliam asteroidem, Apophis, explorare.

Bennu anno 1999 detectum est "aesteroidis acervus acervus", compositus ex turbatione spatii scopulorum gravitate connexorum. Hi saxa e corpore maiore abrupisse creduntur et sunt circiter 4.6 miliarda annorum, cum ad formationem systematis solaris redierint. Bennu notum est locupletem esse substantiis carbonis fundatis et mineralibus argillae aquarum continentibus, suggerens liquidam aquam in corpore maiore ex quo formavit olim adfuisse.

Scientistae cupiunt exempla ex Bennu studere, ut perspicientia praebere possent in ingredientia quae formationi planetarum, incluso Terrae, et creationis ambitus ad vitam aptae contulerunt. Accedit, studens Bennu auxilium investigatores melius praedicere et defendere contra potentialem asteroidem nititur. Etsi nullum momentum immediatum periculum est, Bennu indicatur "potentia ancipitia" et orbita solis singulis 1.2 annis, prope Terram singulis sex annis venientes.

Missio Osiris-Rex, quae anno 2016 incepit, Bennu destinata involvit, ut optimum situm specimen recuperandae eligeret. Destinatio electa erat asteroidis lusciniae Crateris. Semel exempla terre, statim recuperabuntur ne contagione et ad Centrum Space Nasa Johnson in Houston transportentur.

Haec missio significans est sicut exempla Bennu agunt tempus capsulae a primis diebus systematis solaris nostri, offerentes pervestigationes pretiosas in origines vitae et naturam asteroidum.

Fontes: Nasa