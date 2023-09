Megan Winand, discipulus domini in Universitate Columbiae Britannicae, studium translocationis in Columbia ranis maculosis de impactibus mitigationis egit. Translocatio mitigatio refertur ad motum animalium ab uno loco ad alium durante constructione vel evolutione incepta ad habitaculum suum conservandum. Haec praxis attentionem consecuta est in Vancuveria et Whistler per MMX Olympia hiemalia, cum plus mille amphibiorum, inclusa rana rubra, diligenter collocaverunt.

Columbia ranae maculatae magni ponderis habentur "species indicator" quia perspectionem in altiorem sanitatem ecosystematis praebere possunt. Sunt etiam pars magnae telae cibariae, quae pro alimento quibusdam animalibus inservit, dum multitudinem specierum inferiorum praeferebantur sicut insectis moderantibus. Quamvis usus translocationis in British Columbia diminutionis augeretur, parum notum est de eius efficacia et de diuturnis impactibus in animalibus relocatis.

Studium Winandi factum est apud Mayook Wetland prope Cranbrook in orientali aCn. Ranae in tres circulos divisae sunt: ​​una relicta in primo domicilio ut coetus moderandi, alia paulum inter chiliometrorum circiter distantiam movit, tertia longius fere quinque chiliometrorum distantiam collocavit.

Etsi eventus studiorum adhuc resolvuntur, Winand sperat suam inquisitionem lucem superesse et motum ranarum collocantium. Accedit, credit suas inventiones iuvare posse plures quaestiones implicatas electronicas relatas ad auxilium scenici, cibi promptitudinis, morbi transmissionis, et geneticae impulsus.

Studium biennium est in societate cum Anatibus Infinitis Canadae et BC Ministry Aquae, Land, et Resource Vescalli. Primum gradum maximi momenti significat effectus translocationis diminutionis cognoscendi, thema sub-investigatum in agro conservationis truculentis. Expandendo scientiam nostram in hac provincia, investigatores efficacius et informati aditus ad conservanda loca animalium in constructione et progressu inceptis conservandis possunt.

