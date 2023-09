Cohaeret et Controllable Spin-Optical Laser Developed by Technion Inquisitores

Investigatores ab Technione consecutionem fundamenti in agro nuclei nuclei peroptici fecerunt creando laser spinosum opticum ex uno strato atomico. Haec innovatio non requirit usum camporum magneticarum vel temperaturarum cryogenicarum, propellentibus fines eorum quae in hoc campo videbantur fieri.

Divisio nititur inter interactiones cohaerentes nent-dependens inter unum stratum atomicum et cancellos photonici lateraliter coarctatos. Haec cancellos altae Q spin-vallis affirmat per telas photonicas Rashba-typi status ligati in continuo. Eventus huius investigationis in praestanti ephemeride Natura Materials divulgati sunt et in ephemeride Breviarium ephemeride.

Haec consecutio significantes implicationes habet pro phaenomenis classicis et quantum- nere dependentibus. Novas possibilitates aperit ad investigationes fundamentales et evolutionem machinarum optoelectronic quae tam electronico quam photon usus est.

Studium ab investigatoribus ex Technion in cooperatione cum Universitate Tel Aviv gestum est. Circulus investigationis in hoc studio implicatus cum Helena Diller Quantum Centre et Russel Berrie Nanotechnologiae Institutum associatur.

Investigatores in altum Q scidit scissuram civitatum consequi poterant cancellos photonicis nere construendo cum diversis proprietatibus symmetriarum. Hae cancelli nuclei inversio-asymmetriae et inversionis symmetriarum cladding cum monolayero WS2 integrata sunt. Monolayer materiam lucri ministrat et unicum vallis pseudospinium possidet, activum imperium de fontibus lucis spinosis opticis sine necessitate agrorum magneticorum.

In monolayer-convallibus microcavitatis sentibus integratis, lasing-sentes opticas excitonicas ad cella temperies per validas opiniones opticas obtinetur. Status minimi-demissionis systematis per sentinam polarisationi temperari potest, dum imperium in intensione et cohaerentia locali durat.

Haec investigatio novos aditus aperit ad progressionem superficiei emittentes fontes luminis optici. Etiam gradum accipit ad implicationem inter vallem excitons pro quantis informationibus.

Explicatio huius cohaerentis et moderabilis laseris spin-optici demonstrat potentiam spin-opticorum eiusque applicationes in variis campis.

sources:

- Natura materias inquisitionis articulum (https://www.nature.com/articles/s41563-021-00940-y)

- Technion (https://www.technion.ac.il/en/2021/07/a-coherent-and-controllable-spin-optical-laser-from-a-single-atomic-layer/)