Minatio ortu maris gradus: Groenlandiae liquescens Ice Cap

Sub superficie ornatior litorum Britanniae nostrarum periculum imminens iacet, quod attentionem scientiarum circa mundum comprehendit. Acceleratio oritur in campestribus maritimis, cum ictum magis validorum hiemalium tempestatum coniungitur, gravem comminationem nostris landscapes maritimis proponit. Cum clima Telluris calefacere pergit, unus ex primis reis post hanc phaenomenon perturbationem est cap glaciei Groenlandiae.

Greenland glaciei pileum in infigo 3 chiliometrorum crassitudine extendens, in suis profundis congelatis tenet potentiam ad graduum globalis elevandi per 2 metra vacillantes (7 pedes), si omnino tabesceret. Necessitas comprehendendi Rubiconem, in quo resolutio Groenlandiae irreversibilis fit, solum his annis crevit.

Cogitatus exasperans studium in diario probato edito Natura hoc momento inluminavit. Limen irreversibilium liquefactionis ostendit jacere intra spatium temperaturae 1.7 ad 2.3 gradus Celsius (3.1 ad 4.1 gradus Fahrenheit) supra gradus prae-industriales. Quod incompertum est, nos iam aliquot menses hoc anno terminum inferiorem excedentes fuisse. Proiectionibus currentibus significans Celsius potentialem temperaturam globalem ortum usque ad 3 gradus Celsii (5.4 gradus Fahrenheit) per finem huius saeculi, nos huic puncto tienti apprime appropinquamus.

Dum processus liquefaciendi gradatim explicabit, communitates aliquandiu comparandi ac relocandi in mediterraneo providens, sublucet spei, quae in investigatione delineata est. Si temperatura surgere poterimus cohibere et reducere ad 1.5-gradum Celsii (2.7 gradus Fahrenheit) notam, processus liquescens tandem cessabit. Attamen prudentes monent ne nos etiam ad hunc finem perveniat, ne nos salvet ab iis quae iam respicimus. Per tempus quod 1.5-gradus Celsius temperaturae decrescentiae consequimur, iam litora nostra iniecta essent cum gradibus maris 2 ad 3 metra (6.5 ad 9.8 pedes) altiores quam hodie sunt.

Necessitas ad rem agendam numquam clarior fuit. Cum global nisus ad pugnandum mutationem climatis augendam, maximum est agnoscere gravitatem condicionis et operis ad minuendum eius impulsum. Defectum, semper terras maritimas mutaret, Condita submergens oras et rupes sub aequoris Orientis undas immitis.

Frequenter Interrogata De Quaestiones (FAQ)

Q: Quid est primaria contributor ad ortum maris gradus?

A: Caput glaciei Groenlandiae, cum immensa magnitudine et potentia ad gradus maris per 7 metra (23 pedes) elevandos, si plane liquefactum est, unum e maioribus contributoribus ad incrementum maris campi.

Q: Quid est temperatura limen irreversibilis liquefactio Groenlandiae cap glaciei?

A: Iuxta studium in Natura editum, irreversibilis liquatio Groenlandiae galerum glaciei proiectum est, ut intra spatium temperaturarum 1.7 ad 2.3 gradus Celsius occurreret (3.1 ad 4.1 gradus Fahrenheit) supra gradus prae-industriales.

Q: Quam prope sumus ut attingamus punctum irreversibilis liquefactionis?

A: Iam aliquot menses hoc anno in limine temperaturae limitem inferiorem excedendo. Proiectiones globalis temperaturae cum Celsio (Fahrenheit 3 graduum Fahrenheit) ortum usque ad 5.4 gradus ad finem huius saeculi invenimus, periculose prope punctum limen invenimus.

Q: Possumusne processum liquefactum consistere temperaturae ad 1.5 gradus Celsius reducendo (2.7 gradus Fahrenheit)?

A: Quamvis ad hunc finem finem perveniat, tandem liquefaciens desinet, non tamen consequentias quas iam experimur dissolvit. Temperaturae tempore decrescunt ad 1.5 gradus Celsius, gradus maris iam ab 2 ad 3 metris (6.5 ad 9.8 pedes) comparati cum gradibus currens iam surrexerunt.