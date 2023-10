Hubertus Reeves, astrophysicus Canadensis-Francus, qui recenter annos XCI decessit, non solum celeberrimus physicus sed etiam communicator scientiarum insignis fuit. Prepositus in Montrealensi anno 91 natus, Prefecti passionem astronomiae in iuvenili aetate evolvit, mundum naturalem explorans et sidera amateur astronomus studebat. Eius mundi fascinatio eum duxit ad curriculum astrophysicorum persequendum, tandem PhD ex Universitate Cornell lucratus et consultus factus de spatio NASAe programmatis.

Prepositus notus erat facultatem suam multiplicis notiones scientificas communi publico explicandi, et cupiebat communicare suum amorem scientiae et universi latius audientibus. Anno 1981 librum cui titulus "Patientiae dans l'Azur" (Atomum Silentium: Exploratio Cosmicae Educationis), qui factus est venditor in Gallia, in XXV linguas translatus est. Liber laudem accepit ob facultatem astrophysicas in sagam epicam convertendi, et fama Prepositis solidatur tamquam communicator scientiae peritus.

In cursu suo, Reeves super 40 libros auctorum, inter plures titulos pro pueris. Factus est facie notus in TV Gallico, apparens in populari litterario sermone spectacula et audientias captans cum capillis feris albis, oculis micare, et accentu Quebecensi blandiens. Eius habitus charismaticus et susceptus eum quaesitum oratorem in mundo Gallico loquentem fecit, ubi notus factus est sicut Gallicus Carl Sagan aequivalens.

Preposita scientia non solum communicator sed etiam princeps environmentalistarum fuit. Naturae praesidium cupiens advocavit et periculi sui interitum admonuit humanitas. Credidit homines species electas non esse et nos responsabilitatem actuum nostrorum ad salutem nostram curare debere.

Hubertus Reeves contributiones astrophysicarum et communicationis scientiarum in campo aegrae reliquerunt impulsum. Facultas eius ut medium inter scientiam scientificam et publicum pontem traduceret, innumerabiles homines ad mysteria universi consideranda et ad fovendum ac tuendum mundum naturalem induxit.

