Astronomi ex Universitate Leycestriae machinationem inveniendo fecerunt - stellam similem soli nostro saepe deperdita et nigro foramine positam 500 miliones annorum lucis absumpserunt. Eventus hic dramaticus consequitur in iustis eruptionibus lucis quae singulis diebus 25 fiunt. Typice eruptiones nigrae foramen, notae discidium rerum aestuum, eveniunt cum foramen nigrum stellam devorat. Attamen, hoc in casu, emissiones suadeant stellas partim destrui, se iterum atque iterum repetendo.

Animadversiones duo genera eruptionum declaraverunt: quae singulis horis fiunt, et quae semel in anno proxime accedunt. Ordinatio emissionum in casu particulari inter duo extrema cecidit, unum phaenomenon indicans. Pro opinione deficiens, stella, nomine Velox J0230, per spatium septem ad decem dies splendide fulgeret ac repente avertas, hoc cyclum singulis 25 diebus repetens.

Studium, in ephemeride Naturae Astronomiae editum, non solum perspicientiam praebet quam nigrum foramina orbiantium stellarum perturbare, sed etiam novum genus stellarum turbatarum partim detegit. Dr. Robert Eyles-Ferris, PhD receptor recentis ab Universitate Leicestriae, significationem huius inventionis inculcat, dicens: "Citus J0230 est excitans additionem classi partim turbatorum siderum."

Plumbum auctor studii, Dr. Phil Evans, elucidat hoc primum physici testatum esse stellam sicut sol saepe aluminis et humili mole nigrae foramine consumpta est. Exempla celeritatis J0230 eruptionis indicant stellam similem magnitudine esse soli et orbitas viam ellipticam circa depressionem nigram foraminis in media galaxiae suae. Circiter tres massae materialium Terrae a Celeri J0230 atmosphaera evelli creduntur et calefacta in foveam nigram cadunt, temperaturae circa 2,000,000°C perveniens. Hic calor intensus copiam X-radiorum emittit, initio NASAe Neil Gehrels Observatorii Swift deprehensus.

Investigatores aestimant foramen nigrum harum phaenomenorum responsabile esse comparationem parvum respectu foraminum supermassivorum nigrum, cum massa discurrentium ab 10,000 ad 100,000 vicibus solis. Inventio Celeris J0230 facta est per usum novi instrumenti a Leicestriae quadrigis evoluta, quod detector transiens appellatur. Kim Page, qui in studio colebatur, sperat plura esse caelestia obiecta sicut Celeri J0230 exspectans ut patefiat, ob novum instrumentum venationis transeuntis.

Haec investigatio fundamenti lucem praebet in actionibus arcanis et tremendis quae in proximis foraminibus nigris fiunt. Inventio Celeris J0230 unum gradum nos propius ad haec aenigmatica cosmica phaenomena comprehendens.

sources:

- Natura Astronomia

- University of Leicester