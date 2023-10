Senensis Galaxy Atlas (SGA) est tabula comprehensiva cosmosi, qui distantiam, locum, et figuram chemicam 380,000 galaxiarum per dimidium caeli noctis includit. Evolutione astronomorum evoluta cum Energy Spectroscopico Instrumenti Obscurae (DESI) Legatum Survey, SGA coniungit notitias ex tribus amplis lustrationibus inter annum 2014 et 2017. Mappa certas informationes praebet de locis, figuris, quantitatibus centenarum. millia magnae galaxies.

Ante creationem SGA, priorum compilationes galaxiae continebant viscus inaccurate, sicut positiones falsae et magnitudinum galaxiarum, sicut viscus qui non galaxiarum sed stellarum vel artificialium erant. Hos errores SGA eliminat propter magnam partem caeli et ad mensuras galaxiae claritatem auget, aliquid quod ante specimen huius magnitudinis praesto non erat.

SGA adiumentum validum est pro astrologis formationis galaxiae et structurae universitatis studentium. Iuvat imaginem mundi comprehensivam praebere et investigationem ulteriorem sustinet. Omnes caelum perlustrant sicut SGA dant docti ut lata exemplaria per multitudinem rerum cognoscant, nova inventa in contexta ponant et candidatos ad observationes notas cognoscant.

Notitia pro SGA venit ex variis telescopiis, inter quas Obscurae Energy Camera, Mosaic3 camera, et Beijing-Arizona Sky Survey. Hae imagines captas lustrat in aequalitate optica et ultrarubrum, ambiens ambitum graduum 20,000 quadratorum, quod est prope medium caeli noctis. SGA etiam prima percontatio est ut notitias in luce galaxiarum perfiles praebeat.

SGA, cognomento Collegium Senarum in New York, gratis in online astronomis et publicis tam professionalibus praesto est. Praeter eius utilitatem scientificam, atlas plurimas imagines galaxiarum pulcherrimarum continet, eamque perutile opis cuivis in nostro universi angulo explorando.

sources:

- NOIRLab

- ESA scriptor spatii Gaia

- Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legatum Survey

- Dark Energy Camera (Decam)

- Mosaic3 camera

- Beijing-Arizona Sky Survey (BASS)

- NASA Lata campus Infrared Survey Explorer (SAPIENS) satelles