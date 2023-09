Nova methodo utitur Geminus-Tempus RR Lyr stellarum ad metiendum distantias Galaxies

Astronomi novam methodum elaboraverunt ad distantias galaxiarum accurate metiendas, utendo stellarum duplicato RR Lyr. Haec methodus necessitatem observationum spectroscopicarum excludit et potentiam augendi habet specimen galaxiae cum distantiis definitis per plusquam XX temporibus.

RR Lyr stellae variabiles pulsatae sunt, 100 temporibus clariores nostro Sole, et sunt plusquam duplo vetustae. Possunt uti "candela vexillum" ad distantias galaxiae metiendas ob relationem inter pulsum periodum et luminositatem. Hae stellae late pro spatiis mensuris usi sunt, cum classicis Cepheids, pro galaxiis prope nos.

In recenti studio evulgato in ephemeride Naturae Astronomiae, astronomi e Observatoriis Nationalium Astronomicis Academiae Scientiarum Sinensis propositae, utens duplex periodus RR Lyr stellarum ut metiretur distantias galaxiae cum errore optimized distantiae 1-2%.

Duplex tempus RR Lyr stellae singulares sunt, quia pulsationem cum pluribus temporibus exhibent. Duo tempora coniunguntur cum proprietatibus stellarum ut massa et abundantia elementi. His duobus periodis studentes, astronomi possunt relationem periodi-luminosi independentem ab abundantia elementorum constituere, permittens spatium mensurarum ex sola photometria.

Haec nova methodus viam praebet ut mensuras longinquarum galaxiarum prope e sola photometria obtineat, sine observationibus spectroscopicis fretus. Secundum Dr. Licai Deng, indagatorem seniorem apud NAOC et co-auctorem studii, haec methodus potentiam augendi specimen galaxiarum habet cum mensurarum distantiarum accuratissime per factorem 20 vel plurium.

Duplex tempus RR Lyr stellarum non solum accurate mensuras distantias praebet, sed etiam pretiosas notitias de abundantia elementorum. In futurum, telescopia aucta adveniente ut Sinarum Stationis Spatii Telescopium et Vera C. Rubin Observatorium, decem milia stellarum duplicatum RR Lyr in galaxiis prope galaxiis deprehensas esse expectat. Utendo distantiae mensurae methodum his sideribus innixam, sperant astronomi creare 3D tabulam intuitivam Group Localis et altam praecisionem Hubble constantem obtinere.

Super, usus duplicati temporis RR Lyr stellarum inter se distantium indicibus praebet aditum pollicens ad intelligendum cosmos et galaxias ingentes inibi progrediendas.

sources:

Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). Usus duplici-modus RR Lyrae stellarum tam robustarum distantiarum quam indicibus metallicis. Naturae Astronomiae.

- Imago Credit: NAOC