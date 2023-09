Astronomi Potentia Artissimum Black Hols ad Terram in Hyades Botri

Astronomi proposuerunt proximas cavernas Terrae nigras in Hyade Cluster latitare posse, quae circiter 150 annos lucis a sole sita sunt. Haec inventio suggerit has nigras foramina ex botro abhinc decies centena milia expulsa esse et nunc solum galaxia vagari. Comparati ad proximam fossam nigram antea notae, hi novi candidati circiter decies propinquiores Terrae essent.

Botrus Hyades est botrus apertus centenis constans astris in Tauro constellatione. Botri aperti sunt globi stellarum, quae simul ex eadem nube vaporis et pulvisculi formasse creduntur. Unde stellae in his racemis communes notas participant secundum compositiones et aetates chemicae.

Ad investigandum praesentiam potentialem foraminum nigrarum Hyades Cluster, investigatores turmae Stephani Torniamenti ducti, ab universitate Patavina perducunt simulationes motus stellarum et evolutionis intra botrum. Hae simulationes foramina nigra comprehenderunt, et eventus comparati sunt observationibus spatio telescopio Gaia factae de velocitatibus et positionibus stellarum in botro.

Investigatores ad conclusionem venerunt exempla simulationis quae optimae observationes aequaverunt inclusa duo vel tria foramina nigra in botro. Ceterum simulationes quae pro nigris foraminibus aestimatae sunt ab Hyade eiectae non plus quam 150 miliones annorum etiam cum Gaia data aligned. Hoc significat, si foramina nigra violenter e botro eiecta essent, adhuc prior existentia eorum in stellarum multitudine constaret.

Etiamsi atrae foramina Hyades iam reliquerunt, simulationes indicant eas proximae atrae Terrae foramina manere. Priora monumenta pro artissimis foraminibus nigris Terrae, Gaia BH1 et Gaia BH2 hoc anno repertae sunt ac lucis 1,560 et 3,800 annis respective positae sunt. Prae potentia nigra foramina Hyades Botri multo propinquior esset.

Investigatio telescopii spatium Gaia elucidat, quod astronomis permisit ut singulas positiones motusque stellarum in racemis sicut Hyades primum studerent. Gaia positiones motusque billions stellarum accurate mensurans, deprehensio gravitatis influentiae ab objectis occultis, sicut nigri foraminibus, deprehendere facit.

Inventiones huius studii illustrant praesentiam et distributionem foraminum nigrorum in galaxia et ad meliorem intelligentiam evolutionis uvarum stellarum conferunt. Investigatio edita est in Notitias menstruae Regiae Societatis Astronomicae.

sources:

- "Astronomi invenire potentiale nigrum foramina ad Terram closest." Space.com.

- "Proxima nigra foramina Terrae lateat Hyades botrus." Novus Atlas