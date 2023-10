Recens studium ab Universitate Tokyo gestum novas in phaenomeni arcani pervestigationes comparavit, quae celeriter radiophonicas (FRBs) per parallelas terrae motuum trahentes. FRBs vehementes eruptiones energiae radiophonicae quae tantum milliseconds durare possunt et ex alto spatio oriuntur. FRBs exacta causa et origo fallaces manserunt, sed haec investigatio suadet "stellas" in stellis neutronibus responsabiles esse posse.

Neutron stellae sunt incredibiliter densae stellae, quae supergiant stellae formam cum ruunt, relicto parvo et denso nucleo. Magnetara, genus stellae neutronis cum campis magnis magneticis, FRBs emittens observatum est. Notio stellarum motuum in superficiebus magnetibus, terrae motui similis, probabilem explicationem praebet pro occursu FRBs.

Turma investigationis comparata data ex FRBs, terrae motibus et flammis solis. Similitudines inter FRBs et terrae motus distinctas invenerunt, praesertim secundum concursum eventuum et diminutionem rates post concursum temporis. Contra, notabiles differentiae inter FRBs et flores solares erant. Haec analysis antea studiis contradicebat et naturam FRBs novam illustrabat.

Haec inventio vim habet ad intellegentiam terrae motuum, summam densitatem, et physicam nuclei reformandi. FRBs studentes et nexum eorum ad star motus, scientias pretiosas pervestigationes consequi possunt in mores materiae densae et dynamicas physicae nuclei.

Inquisitionis Universitatis Tokyo notitia adhibita e quingentis metri telescopio sphaerico (FAST) in Sinis et Arecibo telescopio in Puerto Rico nunc resoluto. Hae magnae telescopiae singulae discum praebebant magnae notitiae studio.

Progredientes ulteriores investigationes in connexione inter FRBs et stellae motus novas inventas de nostri universi mysteriis reserare potuerunt. Cum occulta radiophonica ieiunii retexere, scientias tandem altius penetrare potest intellectum mundi et operationes eius interiores.

