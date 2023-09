Spectrale Evolutionis XTE J1810-189 Investigatum ab Astronomis

By

Europaei astronomi adhibuerunt Compositionem Neutron stellam Interiorem Explorer (NICER) necavit Stationis Spatii Internationalis (ISS) ut analysin spectralem XTE J1810-189 duceret, humilis-massa X-radii binarii. Inventiones, in servo arXiv editae, pervestigationes pretiosas praebent in evolutione spectrali huius systematis.

Binariae X-radii (XRBs) constant e stella normali vel minimae albae massam transferentis in neutronem stellam compactam vel foveam nigram. Massa X-radii binarii Belgici (LMXBs) et massa alta X-radii binarii (HMXBs) distinguuntur secundum massam stellae comitis.

XTE J1810-189 est stella neutra LMXB cum distantia aestimata inter 11,400 et 28,400, XNUMX annos lucis. Transiens mores exhibet, alternans inter quiescentes gradus et periodos emissionem X radiorum auctorum ob accretionem in stellam neutronem.

Per X-radium exortum mense Septembri 2020, astronomi ab Arianna Manca Universitatis Cagliari in Italia ducti observarunt XTE J1810-189 ad evolutionem spectralem investigandam. Inquisitores notitias ex 33 observationibus NICER resolvunt, cum 23 ex eis sufficientes statisticas pro analysi spectrali praebentes.

Studium declaravit plerasque observationes bene aptas esse posse a componente scelerisquely Comptonizato, quod per tempus aliquantulum variatur. Indicem photon huius componentis ad summum momentum ad finem eruptionis attigit. Temperatura corporis nigri Comptonised determinata est circa 0.6 keV esse.

Investigatio ulterior necessaria est determinare utrum semen photons pro Comptonizatione componente oriatur ab accretione orbis vel sideris neutronis. Inquisitores concluserunt XTE J1810-189 non plenam altitudinem/mollissimam in eruptione statum pervenisse et maximam luminositatem mensurari unius circiter undecillion erg/s.

NICEER observationes etiam detexerunt praesentiam thermonuclearis in eruptione paschali erumpentis, praesentiam consequentiae hydrogenii principalis stellae in systemate indicando.

In summa, studium validum pervestigationes praebet in evolutione spectrali XTE J1810-189 utendi NICE data. Praeterea investigatio necessaria est ad plene cognoscendam originem Comptonizationis componentis et naturam systematis.

– Manca, A., et al. (2023). Spectralis Analysis LMXB XTE J1810-189 cum NICE DATA. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831