Turma internationalis astronomorum fundationem inventionis effecit: residuas fossasas e mox post Big Bang notum "bullam galaxiarum". Haec plane ingens cosmica structura mensurat unum miliardis levis annorum transversam, faciens eam decem milia latior quam nostra via lactea galaxia. Inventio clariorem imaginem praebet amplificationis universi ac cosmologiam vertere posse.

Bulla, quae circiter DCCCXX miliones annorum levium ex nostra galaxia sitas est, notabile inventum esse censetur. Secundum Cullan Howlett, membrum societatis inquisitionis, bulla est fossile ex tempore Big Bang cum universi formatum est, et pumiliones multas notas structuras, ut Sloan Magnus Wall et Bootes supercluster.

Inventio etiam confirmat phaenomenon primum a Jim Peebles descriptum anno 1970, cosmologist Canadian-American. Peebles cogitaverunt conturbationem gravitatis et radiorum in universo primordiali creatos fluctus soni, quos oscillationes acousticas baryon vocant, quae vicissim factae sunt bullae per plasma evulsae. Processus circiter 380,000 annorum constitit post Big Bang cum universum refrixerit et figura bullae concreverit. Subinde hae bullae magis auctae sunt quam universum dilatatum est.

Bulla nuper inventa est oscillatio acustica prima nota singularis baryon. Astronomi eam appellaverunt Ho'oleilana, id est "missus murmura excitandi" in Hawaiian, cum cantu creationis unde nomen derivatum est.

Haec significativa inventio non solum lucem in universum primum illustrat, sed etiam suggerit universum dilatatum esse longius quam primum praedictum. Inquisitores putant inventionem huius bullae magnae galaxiarum in campo cosmologiae posse mutationem magnam, potentiam requirunt re- pensationem huius exemplar universitatis.

