Turba Expeditionis 70 in Statione Spatii Internationalis (ISS) pro spatiis spatiis adaequat seriem, ac futuras missiones privatas parat. Astronautae Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli tempus instrumenta ordinandi et ferramenta explorandi in praeparatione ad spatiandum ventura die Octobris XXX. Per spatium ambulationis electronicas removebunt et arma solaria ordinata in lab orbitali reponent.

Interim astronaut Satoshi Furukawa a Iaponia Aerospace Explorationis Agency (JAXA) decursiones ad bracchium roboticum Canadarm2 operandum studuit, quod in spatiis spatii sustentatione adhibebitur. Etiam Cygnum spatii onerariam cum quisquiliis et calces abiectis condensavit ac onerarias paravit ad onerarias missionem Draco SpaceX venturae onerandi, horarium ad deducendum die 5 Novembris.

Praefectus Andreas Mogensen ex Agency Space Europae (ESA) exploravit specialem cameram quae simulachra capere potest ad 100,000 tabulas per alterum. Camera usus est ad tonitribus photographicis eorumque electricis operibus, ad cognitionem atmosphaericam et ad spatium futurum adhibitis conferens.

Praeter apparatum spatii ambulationis, cosmonautae Oleg Kononenko et Nikolai Chub diem procinctu spatii ad ambulandum consumpserunt, ante diem octavum Kalendas Novembris XXV. Operam spatii ambulandi exercebunt, dum in Poisk airlock in suis spatiis Orlanum gerentes.

Stationis Spatii Internationalis (ISS) commune consilium est quinque spatii institutionum: NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Iaponia), ESA (Europe), et CSA (Canada). Investigationis laboratorium et spatii est ad cooperationem internationalem in exploratione spatii. NASA, anno 1958 stabilita, investigationes agit, technicas amplificat et missiones movet ad explorandum et investigandum Terram, systema solarem et universum. JAXA est responsabilis investigationis, progressionis technologiae, et satellites immittit, et ESA coordinatas Europaei spatium actionum, designandi, construendi et deducendi spatii et satellites ad investigationem scientificam et observationem Terrae.

sources:

- Stationis Spatii Internationalis (ISS): NASA

– NASA: NASA

- JAXA: JAXA

- SpaceX: SpaceX

- Space Agency Europaea (ESA): ESA

– Roscosmos: Roscosmos