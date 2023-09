Astronaut Frank Rubio novum recordum per longissimum spatium missionis ab astronaut in US posuit. Orbita Terrae inferioris per 355 dies supra excedens recordum priorem quem NASA astronaut Mark Vande Hei emeratum tenuit. Rubio in Statio Spatii Internationali praesens est et expectatur ad alterum miliarium paucis septimanis perventurum cum saltem 371 dies in orbe versatur, primus Americanus plusquam annum calendarii in microgravitate expendit.

Missio Rubio non in animo erat tabulas frangere. Ipse et socii nautae initio sex menses missione horarium sunt, sed effluxus coolant in navicula spatii eos ad moram prorogandam coegit. Navicularum navigium redire tutum videbatur, itaque dies reditus Rubionis ad Septembrem repulsus est. Subscriptio spatii cum nova cantavit mittet, Rubio in Terram redire permittens.

Ad memoriam eius rei gestae, Rubio colloquium cum Vande Hei memoriae prodidit, quod NASA ventilandum erit. Procuratio Dedicationis Rubionis laudavit et munus suum agnovit in astronautis posteris viam sternendam.

Dum dies 371 Rubionis moram non solvet, testimonium orbis terrarum longissimae missionis spatii notabile est miliarium. Recordum hodie obtinet a cosmonauta Valerii Polyakov Russici, qui 437 dies continuos in statione spatii Mir Russiae navem conscendit. Nihilominus factum est Rubio alius gradus pro astronautis Americanis progredi.

US recordum per plures dies continuos in spatio tenebatur ab Vande Hei, qui suam missionem extendebat ad membra turba addita accommodanda. Recordum plurimorum dierum cumulativorum in spatio a Russico cosmonaut Gennadi Padalka habetur, cum Peggy Whitson censum dierum spatio per astronautam US maxime advenientem tenet.

Iter Rubio ad stationem spatii pertinebat concordiae nautarum inter NASA et Roscosmos. Quamvis contentiones geopoliticae, societas inter Civitates Foederatas et Russiam vitalis manet ad explorationem spatii continuandam.

