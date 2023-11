NASA in ostentatione artis naturae frigidae superstitionem photographicam cranii instar structurae inclusae foveae colosseae molaris in Chad patefecit. Haec imago ossea infrigidans, ab astronauta in stationem internationalem habita die XII mensis Februarii, ostendit subrepente " cranium " in corde Trou au Natron quievisse, etiam Doon Orei notum, caldera molaris 12, 3,300 pedites latae.

Obstinatio oculorum natronarum, cinerum pyramidum et umbrarum comprehenditur. Natron, substantia alba distinctiva, os cranii, nasum et sinistram maxillam generat. Est naturaliter orta mixtura sodii decahydratorum, sodium bicarbonatum, sodium chloridum, et sodium sulfatium. Interim oculi et foraminis nasi e conis cineris consistunt, quae sunt colles conici praerupti circa spiramenta molaris formatae, eminentes supra terram circumcirca. Omina cranii figura longius eminet ab umbra a margine craticulae missa.

Dum Trou au Natron deserta et expers vitae hodie apparet, olim lacus glacialis occupatus abhinc circiter 14,000 annos fuit. Fossilia coclearum marinarum et plankton sub pavimento natrono tectae annis 1960 repertae sunt, priorem oecosystem aquatilium suggerentes. Praeterea algarum fossilium notantium retro 120,000 annorum notae sunt in expeditione subsequenti anno 2015. Mire Trou au Natron censetur una e recentioribus volcanicis notis in Tibesti Massif, quamvis vulcanos circumiacentes multo antiquiores sint.

FAQ:

Q: Quid est natron?

A: Natron est salsissimum mixtum naturaliter occurrens compositum ex carbonate decahydrato sodium, sodium bicarbonatum, sodium chloridum, et sodium sulfatis.

Q: Quid sunt coni cinerem?

A: Coni Cinders sunt colles conici ardui circa spiramenta molaris formati, quae super loca circumiacentia excedunt.

Q: Ubi est Trou au Natron sita?

A: Trou au Natron, etiam Doon Orei notus, in deserto Sahara sita est, specie intra Tibesti Massif in Chad.

Q: Estne Trou au Natron molaris actio adhuc permanentis?

A: Dum ipsa Trou au Natron actuosa non est, prope Tarso Toussidé sita est, quae potentialiter stratovolcano activum aedificat.