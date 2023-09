Periculum Asteroid Bennu Impacting Earth by 2182

Renuntiatio nuper dimissa manifestat 1 in 2,700 casu quodam Bennu asteroidem, qui NASA per 25 annos prope exploratum est, Terram in futurum collidere posse. Bennu, prope Terram asteroidem, anno 1999 deprehensus est et potentiam in orbitam Telluris deferre, potentia planetae ab Septembri 2182 ferendi, secundum equos scientiae OSIRIS-REx.

Bennu prope Terram singulis sex annis transitum facit et iam tres prope certamina anno 1999, 2005 et 2011 habuit. Docti in studio, in ScienceDirect edito, aestimant probabilitatem Bennu Terram percutientem ab 2182 esse 0.037% vel 1 in 2,700.

Mense Octobri 2020, NASA OSIRIS-REx spatii, quod significat Origines, Interpretationem Spectralem, Resource sativum et Securitatis Regolith Explorer, historiam breviter tangens superficiem Bennu, specimen colligens, et asteroidem propellens. Haec missio primum NASA specimen asteroidum in spatio feliciter designavit.

Hakeem Oluyesi astrophysicus elucidat exemplum ex Bennu collectae materiam puram continere quae arcana de originibus systematis solaris nostri revelare potest. Addit facultatem inveniendi biologicas moleculas seu moleculas praecursores ad vitam.

Si Bennu cum Terra collideretur, immensam vim energiae dimitteret, 1,200 megatones esse aestimatum, quod 24 temporibus potentior est quam telum manfactum nuclei potentissimum. Prae asteroideo, quod extinctionem dinosaurum effecit, bombs 10 miliardis atomicis aequipollebat, ignes truculentiae, tsunamis, et nubes pulveris, quae solem obumbrabant, aequiparabant.

Aliquam sit amet sapientibus Bennu vigilantia perseverare et intellectum suum trajectoriam meliorem nostram aestimare potentiae comminationis quam Terrae proponit. Dum casus ictum anno 2182 relative humilis sunt, necessitatem elucidat investigationis et progressionis consiliorum permanentis ad mitiganda pericula cum obiectis circa Terram pertinentibus.

Fontes: ScienceDirect, IFLScience