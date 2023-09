NASA conatus asteroidis orbitam componendi eventus inopinatos habuit. Procuratio intentione sua Duplex Asteroid Redirectionem Test spatii navicularii (DART) in asteroidem nomine Dimorphos ingruentem, circa 6.8 decies centena milia passuum a Terra sita. Dum operatio asteroidis asseroidis in mutando valuit, consecutio improvisa emersit: Dimorphos cursus circa parentem suum asteroidem decrevit.

IACULUM propositum est trajectoriam seu celeritatem mutare, qua asteroides orbita cum illis impacta. In casu Dimorphos, NASA momentum 14,000 passuum per horas ad DART usus est ut orbitam suam circa suum parentem asteroidem, Didymos modificaret. Ictum die 26 Septembris 2022 occurrit, et die 11 Octobris NASA confirmavit orbitam asteroidis per 32 minutas diminutam fuisse.

Sed dapibus quam malesuada efficitur varius. Jonathan Swift, summus magister scholae in California in schola cooperatoris, et discipuli eius in observatione scholae usus est ad eventum DART observandum. Dimorphos orbitam etiam longius decrescere detexerunt. Uno mense post concursum Dimorphos Didymos volvebatur duo minuta velocius quam statim post ictum.

Hic mores inopinatus animos astronomorum comprehendit, qui nunc operantur ad intellegendum cur Dimorphos hoc modo se gerit. Proposita explicatio est, quod asteroides chaotice labitur, postquam crinem suum amisit, quod ante orbita stabilitatem suam servavit. Ut plura informationes de motu et moribus Dimorphos colligam, exspectatio Agency missio Spatii Europaei, Hera, percontationem claudet in cratere ab impulsu DART creato. Accedit Hera accuratiores massae mensuras et compositionem utriusque Dimorphos et Didymos obtinebit.

Hae inventiones pervestigationes praestantes praebebunt quomodo asteroides in spatio se gerant et adiuvent ad consilia futura explicanda ad conservandum Terram a collisione asteroidis potentiae.

Source: NASA, NewScientist, American Astronomical Society