Asteroid propius lunam: Asteroid MMXXIII TK2023 Accedens terra

NASA erectum edixit circa asteroidem, quod Terram transire constituit, incredibili prope distantiam inter 379,994 chiliometrorum, quod etiam propinquior est quam luna. Asteroides, asteroides 2023 TK15 designatus, exspectatur ut proximis diebus die 20 Octobris 2023 appropinquaret.

Asteroid 2023 TK15 ad Apollinem pertinet catervam asteroidum proximae Terrae, quae saxa cum semi-maioribus securibus maioribus quam Telluris inclusa est. Hi asteroides nominantur ab anno 1862 Apollo asteroides a Karl Reinmuth reperti. NASA haec prope Terrae obiecta diligenter investigat ut nostrae planetae salutem curet.

Scientistae technologiae provectae adhibitae sunt, sicut telescopio NEOWISE, Atacama Magnae Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), et Catalina Sky Survey, inter alios, ut Asteroid 2023 TK15 detegerent.

Iter ad celeritatem circiter 79,085 chiliometrorum per horae, quod celerior est quam spatium pectinis, asteroides iam in itinere suo est. Terram transibit ad distantiam 379,994, 384,400 chiliometrorum, propius quam distantiam lunae XNUMX, XNUMX chiliometrorum ab nostra planeta.

Quamvis arctam eius accessum, Asteroid 2023 TK15 non-minare existimatur propter suam parvitatem relative. NASA aestimat eam metiri inter 130 et 150 pedes latam, quae circa magnitudinem airliner. Hic occursus primum notat hoc asteroidem in Objectum Prope-Terram (NEO), et NASA Jet Propulsio Laboratorium (JPL) confirmavit futuros aditus non fore, volendo "forte novissimi proximi congressus."

Interestingly, hic eventus sequitur plures alios musculos asteroidem recentes. Die 13 Octobris Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, et Asteroid 2023 TD4 etiam proximos aditus Terrae habuerunt. Hae asteroides magnitudine maiores erant et ad celeritatem 1.7 miliones chiliometrorum per horae planetam appropinquaverunt.

Cum impulsus potentiale asteroidum thema esse pergit sollicitudinis, ulteriores investigationes et magnae conatus vitales sunt ad salutem nostrae planetae procurandam.