NASA Reveals Details of Asteroid 2023 RU's Close Accedere ad Terram

NASA denuntiavit asteroidem, nomine Asteroid 2023 RU, arctam accessionem ad Tellurem faciendam hodie, Septembris 11. Procuratio asteroidis orbitam variis satellitibus et telescopiis adhibita est et magnas informationes de eius adventu collegit.

Asteroid 2023 RU membrum coetus Apollinis Prope-Earth Asteroidum est, quae sunt spatia saxa quae orbitam Telluris transeunt. Hae asteroides ab anno 1862 Apollo asteroides nominantur, astronomo Germanico Karl Reinmuth reperti. NASA Asteroid 2023 aestimat RU inter 65 pedes et 130 pedes latum esse, eam magnitudine cum aircraft facit comparandam.

Nihilominus, magnitudine sua, Asteroid 2023 RU non indicatur in potentia ancipitia asteroidis nec speratur ullum minas Terrae ponendam esse. Proxime appropinquationem faciet planetae ad distans 4 decies centena millia chiliometrorum, celeritate movens 72951 chiliometrorum per horae.

Haec arcta appropinquatio ab Asteroid 2023 RU significans est quia hoc primum erit particulare asteroidum prope Terram appropinquatum. Secundum NASA's Small-Corpus Database Lookup, nullae aliae propinquae aditus proximo futuro praenuntiatae sunt.

NASA in relato nuntio, suum primaeve semper defensionis planetarium experimentum anno praeterito egit, quod Redirection Test Duplex Asteroid (DART). Haec felix probatio involvit potentiam periculosam asteroidem Didymos avertens ab occursu suo cum Tellure. Tamen investigatores mores peculiares didymos lunae Dimorphos invenerunt. Apparet Dimorphos in orbita circa Didymos retardationem fuisse praeter exspectationem initialem.

Hae arctae vocatae cum asteroides admonent momentum momenti diuturni studii ad spatia scopulos istos vestiendos et intelligendos. Technologiae per spatium institutionum sicut NASA et ESA evolutae efficiunt scientias ut monitor et potentia asteroides deflectant ad impulsum missionum potentiarum vitandum.

