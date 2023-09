Mysterium Gravitatis: Vtrum Extra Dimensiones Explicare Eius Infirmitatem?

Gravitas, una e quattuor viribus fundamentalibus in universo, peculiarem infirmitatem habet prae ceteris tribus viribus: vires nuclei validae et debiles et vis electromagnetica. Cum vires inter particulas calculandi, gravitas longe debilior, praesertim in parva distantia deprehenditur. Una theoria proposita anno 1998 insinuat infirmitatem gravitatis ob id "sanguinem" in his parvis intervallis extra dimensiones deberi.

Sed quid lateat in his dimensionibus extraneis, si sint? Ad cuius evidentiam, aliquid simplicius considerando incipiamus: lucem a stella. Sicut a stella recedite, lux in figura sphaerica diffunditur. Splendor apparens stellae decrescit ut quadratum distantiae ex luce sphaerica in testa.

Conceptus hic de viribus valet sicut gravitatis et electromagnetismi. Quo longius ab his es, eo debiliores commercio tecum. Gravitas, exempli gratia, sequitur legem inversam quadratam: vis inter duas massas decrescit ut quadratum distantiae inter eas. Similiter vis electromagnetica inter duas particulas accusatas eandem formam sequitur.

Nunc consideremus quid eventurum sit his phaenomenis in universo cum paucioribus quam tribus dimensionibus spatialibus. Systemata materiae densatae, quae phaenomena quaedam superficiebus vel lineis circumcludunt, animadvertere possumus quomodo opera in duobus vel una dumtaxat causis diffundantur. In systemate duo-dimensionali, phaenomena tantum ut circumferentiam circuli dilatabunt, dum in systemate unum dimensiva nulla omnino dilatatio erit.

In his systematis inferioribus dimensivis significationibus tardius cum distantia crescente debilitant, cum pauciores dimensiones per se propagentur. Exempli gratia, lux percurrens per funem unum dimensivum fibrarum opticorum, claritatem suam super distantiam servabit, cum nulla in una dimensione dilatatur.

Applicando conceptum gravitati, si gravitas extra dimensiones contineretur, infirmitatem suam aliis viribus comparatam explicaret. Materia obscura, quae principaliter per vires gravita- tes se agere creditur, in his extra dimensionibus existere potest potentia, explicans cur gravitatem eius, non ipsam materiam deprehendamus.

Dum haec idea speculativa est quae ulteriorem investigationem requirit, ambiens facultatem praebet ad cognoscendum naturam gravitatis et occultas dimensiones universi nostri.

