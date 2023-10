Effectus Supernovae in terris: distantiae determinantes et perpendentes potentiae impulsum

Recens studium ab investigatoribus in Universitate Illinois gestum destinavit determinare intervalla flatuum supernovarum, quae ante 3 decies centena milia annorum fiebant (SN Plio) et ante VII decies annos (SN Mio) per analysim isotope radioactivae vivae 7Fe. Supernovae sunt spectaculae mortes stellarum ingentium et in astrophysics et cosmologia significantes partes agunt.

Studium invenit SN Plio verisimile ortam inter 50 ad 65 parsecs (163 ad 212 annos lucis) ex Terra, cum SN Mio approximata distantiam 110 parsecs esse decrevit (359 levis annos). Hae distantiae pro Terra relative considerari possunt, sed effectus flatus supernovarum insignem ictum in nostro mundo solari adhuc habere possunt.

Explosiones supernovae emittunt radiorum energiae altae, inter radios gammae, quae per menses aeris Terrae irradiare possunt. Haec radiatio signanter stratum ozonum minuere potest, planetae ultraviolaceos radios a sole vulnerabiles relinquens. Recuperatio ozonis per plures annos capere potest.

Dum explosiones supernovae rarae sunt eventus in via lactea nostra galaxia, circa unum ad ter in omni saeculo occurrentium, possibilitas explosionis circa Terram per millions annorum verisimile est. Sed nunc non sunt candidati supernovarum imminentium qui nocere Terrae possunt.

Una stella nota, quae potentia supernovam in futurum ire potuit, Betelgeuse est, rubra supergiant circiter 550 annos a Terra levis sita. Recentes animadversiones obscurare suadent ob nubem pulveream e materia superhot sidere eiectam factam. Timor explosionis Betelgeuse ignota manet.

Supernovae spectacula tremenda in mundo praebent et significantes implicationes habent ad evolutionem systematis nostri solaris. Eorum spatia et impulsum potentialem in Tellure intelligendum pendet ad studium vitae cycli siderum et latius astrophysicorum campus.

sources:

- Study: arXiv pre-print server

- NASA/CXC/RIKEN & GSFC/T. Sato et al.