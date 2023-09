Investigatores ex Curtin University insignem inventionem fecerunt in studio petrae adamantinae ab Argyle vulcano in Australia occidentali. Tertiam ingredientem absentis identificaverunt necessariam ad formationem pretiosorum adamantes rosei. Haec inventio altam ictum in global inquisitione nova adamantis deposita habere potuit.

Studium, in Natura Communicationum publicatum, indicat praeter carbonem altum in Terra et copias a laminis tectonicarum impactibus, praesentiam adamantis rosei in superficie Telluris postulare continentes quae "extentae" sunt inter dissolutionem continentium centena milia decies centena millia. annos. Haec extensio facta hiatus in crusta Telluris per quem magma adamantina gerens surgere potuit.

Plumbum indagatorem Dr. Hugo Olierook explicat Argyle aestimatum esse 1.3 miliardis annorum, eum 100 miliones annorum maiorem quam ante credidit. Eius formatio antiquae supercontinentis dissolutioni iungitur. Regionem ubi Argyle adamantino deposito posita est, effectus fuit collisione inter regionem Kimberley et Australiam septentrionalem, cicatricem in terra quae numquam plene sanavit creans.

Dr. Olierook inculcat compositionem carbonis profundae, collisionis continentalis et extensionis terrae crucialem ad adamantes roseos inveniendos. Credit quod cognoscendo haec tria, fieri posse detegere novas adamas depositas, similes meis inclyto Argyle, quae olim maxima mundi origo adamantibus naturalibus erat.

Autem, Dr. Olierook agnoscit investigationem novarum adamantis rosei depositorum provocationes poseit. Pleraque adamantina deposita in medio continentium antiquarum inventa sunt quia vulcanorum exposita faciliora sunt locare. Volcano Argyle, intersectio duarum continentium antiquarum, supra 90 centesimas mundi adamantes rosei generavit.

Co-actor et geologus principalis Moraviae Rayner a Rio Tinto significationem effert aetatis vulcani Argyliae et locus ad intelligendum formationem harum gemmarum rariorum et pretiosorum. Studium ab investigatoribus in Curtin University scriptorum John de Laeter Centre, Timescales Societatis Mineralis, et Terrae Societas Research Edidit.

In fine, inventio tertii sensus necessarii ad cognoscendum novum adamantem depositum aperit novas facultates explorationis adamantis. Investigatores nunc melius cognoscunt condiciones quae ad formationem adamantinum roseum requiruntur et pergent quaerere vulcanos in Australia aliisque regionibus adamantinas potentiales.

Source: Curtin University, Natura Communicationis.