Recens investigatio invenit quasdam ultradensas asteroides in systemate nostro solari componi posse ex elementis superhavis, quae numquam in Terra observata sunt. Hae asteroides densitatem longe maiorem habent quam materia conventionalis in nostra tellure inventa, compositionem suam unicam et ambitiosos scientiarum faciens.

Unum exemplum est Asteroid 33 Polyhymnia in asteroideo principali cingulo inter Martem et Iovem sita. Polyhymnia densitas tam extrema est ut nihil in Tellure comparari possit. Inde investigatores induxit ut crederent eam et alia similia asteroides consistere posse ex incompertis materiae generibus quae in physicis conventionalibus explicari non possunt.

Studium, ab Johann Rafelski et sociis ex Universitate Arizona celebratum, in pactis obiectis ultradensibus (CUDOs). Haec corpora astronomica densitatem habent maiorem molem quam osmium, quod est densissimum naturaliter occurrens in Tellure. Investigatores proponunt asteroides Polyhymnia similia elementis componi posse cum numeris atomicis altior 118, quod numquam antea observatum est.

Studium, quod in Acta Physica Europaea Plus divulgationis acceptum est, suggerit ut "insula stabilitatis nuclearis" sit circa numeros atomos 164, ubi superhavia elementa exsistere possent. Quamvis elementa ultra numerum atomorum 118 nunc theoretica et instabilia sint, densitas horum elementorum adhuc in tabula periodica augere expectatur.

Si confirmatur quasdam asteroides in cingulo asteroidis elementa inexpugnabilia continere, scuta futura fieri posse ad missiones fodiendas. Possibilitas adipiscendi superhavata elementa, etiam ea quae nunc sunt instabilia vel inobservata, intra systema nostrum solarem prospectus excitans est.

In fine, hoc studium exsistentiam potentialem superha- vantium elementorum in asteroides ultradensi effert, quae perspicientias magnas in compositione systematis nostri solaris praebere potuit et novas aditus aperiendi ad futuram explorationem et subsidiorum extractionem.

Source: Superheavy elementa et materia ultradensa, Springer