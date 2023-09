Homines inaedificata Wooden Structures Dimidium decies centena millia abhinc annis, Study Finds

Investigatores ab Universitate Liverpool et Aberystwyth University testimonium invenerunt homines structuras ligneas ante medium decies centena milia aedificantes. Manipulus lignum bene conservatum excavatum ad locum archaeologicum Kalambo Falls in Zambia, quod saltem 476,000 annos redit, evolutionem Homo sapiens praedicans. Instrumentum lapidis notae in ligno incisae testantur homines antiqui duo ligna magna conformata et coniuncta ad structuram efficiendam, forte suggestum vel partem habitaculi.

Haec inventio provocat ad praevalentem sententiam quod homines Aetatis Lapideae vagantes erant. Regio perennem fontem aquarum et copiam ciborum praebebat, permittens hos homines structuras habitare ac construere. Inventio structurarum lignearum demonstrat hos veteres homines intelligentiam, imaginationem et artes habuisse ad aliquid creandum quod numquam antea exstitit.

Investigationis dolor usus est novis technicis lumine technicis rationibus ad aetatem inventarum determinandam. Per ultimum tempus dividendo quod mineralia in arenis circumiacentibus soli exposita erant, investigatores ligna ad dimidium milium annorum collocare poterant. Haec nova notatio methodi significantes implicationes habet ad evolutionem humanam intelligendam et permittit ut in tempore ulteriores reducantur.

Kalambo Falls situs, in Flumine Kalambo situatus, in confinio Zambiae et Regio Rukwa Tanzaniae jacet. Notum est propter archaeologicam significationem eius et nominatus est inclusio in indicem UNESCO's Herititatum Mundi. Recentes inventiones momenti situs illustrant, et investigatores disputant de agnitione Nationum Unitarum Mundus Heritage Site.

Haec investigationis pars latioris "altae Roots Humanitatis" propositi est, quae ab Research Consilii Artibus et Humanitatibus UK funditur. Intendit investigare quomodo technologiae humanae in Aetate Lapidea elaboraverint. Exertum cooperationem cum Zambiae Nationali Heritage Conservationis Commissionis involvit, Museum Livingstone, Museum Moto Moto et National Museum in Lusaca. Investigatores anticipant ulteriora inventa excitando emergere ex arenis umoris Kalambo Falls site.