Thomas K. "TK" Mattingly, vir egregius NASA astronautus, qui munere fungens Apollinis 13 missionis fungebatur, anno 87. Mattingly mirabilis problema-solvendarum nisus e terra potestate adiutus abiit in re in Terram, quamvis a missione prius removeantur quam ob rubellam detectionem deducant.

Quamquam fugae actualem participare non potuit, peritia Mattingly inaestimabilis probavit cum explosio claudebatur spatii in itinere suo ad Lunam. Scientia et sollertia adhibitis, rationes e potestate Missionis Mattingly excogitavit ad conservandam potestatem, ut felicem ingressum in Telluris atmosphaeram procuraret. Quam ob rem astronautae James Lovell, Jack Swigert, et Fred Haise iter occationis superesse potuerunt.

Oblationes eximiae in Apollinem 13 missionem extulerunt. Profectus cursu suo ut gubernator Navy US, pars astronautae classis 1966 electa est. Ille postea gubernatori moduli 16 in Apollinem missionem functus est et duas missiones radiophonicas spatiale misit, diuturnam ictum in exploratione spatii relinquens. .

Praeclara eius narratio immortalitati in acclamata 1995 pellicula "Apollo XIII" cum mimo Gary Sinise Mattingly repraesentans. Per suam dedicationem, peritiam, et facultates solvendas problemata, Mattingly munus insignem egit ad intellegendum spatium progrediendi et viam ad explorationes futurae spatii patefaciendas.

FAQ:

Q: Quid fuit Thomas K. Mattingly munus in Apolline 13 missione?

A: Mattingly initio assignatus est gubernatori moduli iussu Apollini 13 fugae sed ex rubella nuditate fundatus est. Tamen munus praecipuum e terra in potestate egit, procedendi modos conservandi potestatem excogitandi, ad felicem ingressum in cantum procurandum.

Q: Quid aliae missiones Thomas K. Mattingly participant?

A: Mattingly gubernatori modulo imperante in Apollinem 16 missionem misit et duas missiones radiophonicae Spatii mandavit.

Q: Quomodo fuit in populari cultu Mattingly honoratus?

A: Mattingly incredibiles contributiones in pellicula 1995 depinguntur “Apollo 13,” cum histrionis Gary Sinise ingenium suum ludentem.