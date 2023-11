NASA astronautus fabulosus, Thomas K. "TK" Mattingly, qui munus in Apolline XIII missionis praecipuum egit, anno 13. Mattingly problema solvendum nisus e terra ditionis adiuvit ut reditum missionis curaret. cantavit.

Mattingly, qui cursum suum quasi gubernator Navy Navy incepit, primum datus est gubernator pro imperio moduli XIII fugae Apollini. Tamen, ob rubella exposita potentiale, a missione iusta 13 horis ante launches amotus est. Minime quisquam noverat, artes Mattingly in inopinata calamitate vitales esse.

In via ad Lunam, explosio spatii navicularum graviter afflixit. Mattingly, qui valetudinem feliciter non contraxerat, celeriter ad Imperium Missionis accessit, et opera conservatae virtutis diligenter explicavit. Hae rationes tandem vehiculum laesum permiserunt ut feliciter atmosphaeram Telluris reintrarent, ut superesset astronautarum James Lovell, Jack Swigert, et Fred Haise.

Mattingly heroismus in Apolline XIII missio postea depicta est in acclamata 13 pellicula, "Apollo XIII", ubi ab actore Gary Sinise depictus est. Dum cinematographica vehementiam cepit ac provocationes quae coram turba sunt, Mattingly conatus reales vitae instrumentales erant in reditu suo.

Per curriculum, Mattingly exploratio spatium conferre continuavit. Ut imperium moduli gubernatoris in Apolline 16 missionem servivit et postea munus ducis navicularii in duabus missionibus spatiale suscepit.

Thomas K. "TK" Mattingly additamenta ad NASA et exploratio spatium perpetuum ictum reliquerunt. Facultates problema solvendae eius animum verum ingenii et determinationis demonstratae astronautae definit. Legatum Mattingly perget ut posteris spatii exploratores inspiret.

