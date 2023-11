Thomas K. "TK" Mattingly, honorabilis NASA astronautus, anno 87. Mattingly mortuus est, notus ob vivam cogitationem et problema solvendum artes, vitalem munus in Apolline fatali 13 missione, non obstante. cum cantavit iungere valens. NASA Mattingly transitum confirmavit in propositione emissa die 31 mensis Octobris.

Quamquam Mattingly initio gubernatori Apollini XIII moduli mandatum ut mandatum est, fundatus est tantum 13 horis ante missionem propter potentialem expositionis rubellam. Parum intellexit suam maximam provocationem et adiumentum missionis adhuc antecedere.

Cum explosio in navi naviculae incidit, vitas astronautarum periclitantes James Lovell, Jack Swigert, et Fred Haise, quaestionis solvendae facultates Mattingly ad frontem accesserunt. Quamvis non male caderet, Mattingly anni cito mutati sunt et Imperium Missionis coniunxerunt, ubi munus in evolutione agendi conservandae potentiae magnae egit. Haec porttitor accessus laesas naviculas ad tutum re-actionem Telluris atmosphaeram Telluris tuto ingrediendam permisit, tandem ut nautae salvos faceret.

Mattingly mirabilis conatus in Apolline XIII missionis globalem agnitionem colligit, etiam cinematographicam Hollywood inspirans. In pellicula 13 “Apollo 1995,” character Mattingly ab ingenioso Gary Sinise depictus est.

In cursu suo, Mattingly notabiles contributiones ad spatium explorandi. Prius quam cum Apolline 13 suo interesset, gubernator in Navy US Navy functus est antequam eligeretur ut pars nobilitatis classis astronautae anni 1966. Mattingly profectus est ut imperium moduli gubernatoris pro Apolline 16 missione fieret et postea munus suscepit. De navicularum praefecto in duabus missionibus Spatii Radii.

Nelson, Administrator NASA, legatum Mattingly agnovit, dicens "conlationes TK non solum explorationis spatii limites impulerunt sed etiam viam ad inaestimabiles progressiones in intellectu universi nostro patefecerunt".

Mattingly transitum notat finem temporis in spatio explorationis, sed legatum suum sicut problema solvens et astronaut dicatum perget ad posteros inspirare.

