Apollo astronaut Thomas Kenneth Mattingly II, notus ob insignes suas contributiones ad successum programmatis NASAe Apollinis, aetatis suae anno 87. Mattingly criticum munus egit in domum suam remigium Apollinis tuto deferentis 13 postquam explosionem suam missionem lunarem dissipavit. . NASA Administrator Bill Nelson consolantibus suis expressit et Mattingly laudavit ob heroicas actiones.

Mattingly in Chicago die XVII mensis Martii anno MDCCCCXXXVI natus, iter insignem habuit in campo spatii explorationis. Postquam in alta schola Miami graduatus est, gradum meruit in Engineering Aeronautico ab Universitate Auburn. Mattingly curriculum suum in Navy incepit et postea Air Force Aerospace Research Gubernator Scholae coniunxit, antequam NASA electus est ut astronautam classis anno 17 iungeret.

One of Mattingly's moments memorabilis came in the Apollo 13 missionem, cum expositus est rubella ante launch. Quamvis fundatus, munus fungens Matting egit in decisionibus criticis faciendis, quae salvum reditus nautarum et navicularum quassatum conservaverunt. Eius peritia et realis-tempus deliberationis artes instrumentales erant in successu missionis.

Res gestae supra Apollinem Programma. Imperio gubernatori moduli Apollo 16 inservivit et ut praefectus spatii spatii pectinis missionum STS-4 et STS 51-C. Nelson Mattingly singularem peritiam gubernatoris illustravit eiusque officium innovationis et mollitiae in facie provocationum.

Actor Gary Sinise Mattingly in pellicula “Apollo 13” repraesentatus est, suis insignibus contributionibus tributarius. Legatum Mattingly ut strenuus explorator et indubitata dedicatio ad explorationem futuri spatii pro annis futuris recordabitur.

