Nuper, late receptum est impulsum asteroidum maxime probabilem causam extinctionis dinosaurorum fuisse. Hypothesis Alvarez, theoria praevalens explicans hunc eventum extinctionis, suggerit asteroidem Terrae circiter 65 miliones abhinc annos collisum, ducens ad eradicationem multarum specierum dinosaurum. Argumenta suffragantia huius theoriae includit inventionem crateris impulsui, qui dicitur Chicxulub crater, sub paeninsula Mexici Yucatan irrepsit. Secundum hypothesin, asteroides impulsus ingentes aestuosos fluctus urguebat et craterem 140 km latum creavit. Obstantia in spatium eiecta fuisset, Terram in missione hiemali nuclei obtegens, tandem ex dimissione dinosaurium.

In recenti evolutione, NASA Coordinatio Officii Defensio (PDCO), vigilantia obiectiva Prope-Earth (NEOs), lucem infudit asteroidem, quod hodie proxime praetereundum per Terram expectatur. Designata Asteroid 2023 UH a NASA Centrum pro Near-Earth Object Studies (CNEOS), haec petra praenuntiatur quam proxime ac 2.5 miliones chiliometrorum ad planetam nostram die Octobris 20 signato. Nunc, in velocitate circiter 39,932 chiliometrorum ad Terram vulneratur. per hora, sicut devitare velocitatem missilis intercontinentalis Ballistici (ICBM).

Asteroid 2023 UH ad Apollinem pertinens globus prope Terram Asteroides est pars cuiusdam scopuli spatii qui cum orbitae Telluris secant et semi-majores axes maiores quam Telluris habent. Hae asteroides a colosso 1862 Apollo asteroides nominatae sunt, primum astronomo Karl Reinmuth in 1930s reperti sunt.

NASA etiam notitias de magnitudine Asteroidis 2023 UH providit, affirmans se deficere ab eo quod "Potentia Hazardous Asteroid" ob magnitudinem relative parvam indicatur. Hoc asteroidum inter 52 et 118 pedes in latitudine mensurans magnitudine cum aircraft comparatur.

Accedit duo asteroides, Asteroid 2023 TK15 et Asteroid 2020 UR, etiam exspectantur hodie transire per Terram, iungendo Asteroid 2023 UH in propinqua accessu.

sources:

- Alvarez hypothesis: consensus scientificus

- Chicxulub crater: consensus scientificus

- NASA defensionis coordinationis officium (PDCO): NASA website

- Center for Near-Terra Object Studies (CNEOS): NASA website