Nova ars ad metire cosmicos distantias cum Bariona Acoustic Oscillationes

Astronomi provocationem significantem obveniunt cum mensurae cosmicae distantiae ob relativisticam naturam universi nostri. Hoc autem componitur ex hoc, quod speculantes remota, non solum speculamur per spatium, sed etiam retro in tempore. Accedit, expansio cosmosi cum Big Bang ulteriores mensuras distantiae implicat.

Ut distantias cosmicos metirentur, astronomi nituntur duobus modis collectis notis distantiam scalam cosmicam. Prima methodus involvit utens redshift mensuras cosmicae Proin background (CMB) ad distantias cosmologicas determinare. Secundus modus involvit observationes locales utentes mensuras parallaxis, stellarum variabilium et supernovarum.

Discrepantia tamen est inter mensuras redshiftarum CMB et mensurarum localium, quae Hubble Tension notae sunt. Ad hanc quaestionem, turma astronomorum ex universitatibus Sinensium et Universitate Cordubensi biennium statistica analysis unius miliones galaxiarum gessit. Novam technicam elaboraverunt quae in oscillationibus acousticis Baryon nititur (BAO) ad distantias accuratius definiendas.

Baryon Oscillationes acusticae sunt reliquiae Big Bang quae adhuc in cosmos observari possunt. Hae undae per materiam in universo primo orbe propagatae et efficaciter "tempore congelatae" factae sunt ut Universum expansum et infrigidatum. Metiendo separationem inter galaxies secundum durationem harum fluctuum, spatia cosmologica determinari possunt.

Manipulus statisticis modis usus est ad resolvendum prope unum miliones galaxiarum ex Oscillatione Oscillationis Spectroscopici Survey (BOSS) data emissio coniuncta cum Instrumento Spectroscopico Energy Obscura (DESI) Legatum Imaging Surveys. Inquisitores invenerunt methodum suam accurate loca oscillationum Barionensium acousticorum identificare.

Haec nova ars, cum aliis modis in scala cosmicae distantiae coniuncta, iuvare potuit Hubble Tensionem resolvere et accuratiores aestimationes distantiarum cosmicorum praebere. Hoc vim habet ad convertendum intellectum nostrum Universum et illuminant mysteria Materiae Obscurae, Energy obscurae, mores gravitatis in magnis.

Fontes: EurekAlert, Natura