Scientistae diu de formatione lunae circumstantias disceptaverunt, sed theoria praevalens suggerit ex collisione inter Terram et planetam circa magnitudinem Martis evenisse. Sed recens studium in rerum natura editum hanc notionem impugnat proponens reliquias huius collisionis in mantello Telluris adhuc inveniri posse.

Studium, internationale globum phisicorum ductus, adhibita methodis dynamicis fluidis computationalibus provectis ad analysin anomalias prope nucleum Telluris. Hae anomaliae argumenta esse creduntur 4.5 miliarda annorum collisiones, quae lunam peperit. Prior investigatio imprimis in obstantia orbis, quae ante lunam formata est, incidit, neglecto impulsu in ipsa Tellure effectum.

Prof Deng Hongping Shanghai Observatorii Astronomiae, qui methodos dynamicas fluidi computationales in studio adhibitas pinxit, explicavit traditum visum lunae instituentis impulsum ducens ad "homogenizationem" Terrae compositionem inaccuratam posse. Sed studium suggerit collisionem in heterogeneitate intra pallium Telluris consecutum, ut catalyst pro evolutione planetae geologicae.

Theia, planeta Martis mediocris, cum primordiali Telluris forma, Gaia, collixisse creditur, strages creantis quae tandem ad lunam formandam coaluerunt. Prius theoriae proposuerunt lunam praecipue materiam Theianam constitisse, cum Terra Gaian reliquias retinuit. Sed post inquisitionem mirabilem similitudinem in compositione terrae et lunae ostendit.

Studia priora per Prof Deng Hongping perducta significaverunt inferiorem pallium Terrae adhuc altiorem compositionem siliconis retinere proprietatem materiae pre-iactae Gaian. Tardus studium super his inventis aedificat, offerens rationem pro stratificatione crustae Terrae.

Dr Qian Yuan of Californiae Instituti Technologiae suadet subtilis analysin variorum exemplorum petrarum, cum melioris ictum et evolutionis exemplorum coniunctione, ut scientias possit colligere materialem compositionem utriusque Gaia et Theiae, illustrare historiam systematis solaris interioris. totius.

Haec autem investigatio pervestigationes praebet in formatione et habitabilitate exoplanetorum ultra nostrum systema solarem. Per evolutionem geologicam Telluris studens ex collisione monumenti consequitur, scientiarum inspirationem consequi possunt ad alia systema planetarum intelligendum.

