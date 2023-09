Inventio Antiquae Brain Cell Praecursores in animalibus simplicibus

Investigatores ex Hispania et Germania teneant inventionem in simplicibus animalibus, nomine placozoans, fecerunt, quod suggerit fabricas cellularum cerebri nostri billiones abhinc annos ortos posse. Placozoans, bestiolae instar arenae instar, organismi primitivae sunt variarum cellularum genera et organa nulla habentia. Vivebant in vadoso marium circa DCCC miliones annos, ubi microbes et algis pascebantur.

Investigatores, duce biologo Sebastián Najle a Centro cellularum ad ordinationem genomicam, cellulas proprias in placozoans invenerunt, quae mirabiles similitudines neuronorum in organismis magis implicatis exhibentes invenerunt. Hae cellulae, quae cellulis peptidergicis notae sunt, annuit peptida emissio ad mores placozoans ordinandos, sicut neurons in aliis animalibus faciunt. Quamvis placozoan cellae neurons plene non excultae sint, tamen pro lapide evolutionis magni ponderis sunt.

Per analysim geneticam et protegendo microscopica, turma quattuordecim genera cellulis peptidis in placozoans notavit. Cellulae quaedam eiusdem genesis ac propria neurona communicant, sed quaedam specialia elementa carent quae ad signa electrica recipienda et generanda requiruntur. Sed receptaculo servo GPCRs appellati utuntur ad nuntiis chemicas recipiendis, quae per varias cellularum animalium genera communes sunt.

Interestingly, hae cellulae peptide-relationes valde conservatae sunt in placozoans, sed in aliis animalibus maturis abest ut spongiae et succorum pectinatim. Hoc suggerit evolutionem cellularum peptide secretandi praevenire progressionem aliarum cellarum neuronicorum. Inquisitores etiam quaestiones moventes circa evolutionis origines neuronum sollicitantes. Nonne neurons semel evoluverunt et postea divergunt, aut in parallelis multiplex evolverunt tempora?

Intellegere quomodo cellulae evolutae et transmutatio temporis pendet ad explicandam fabulam evolutionis vitae. Placozoans, cum aliis animalibus exemplaribus non-traditum sicut ctenophoros et spongias, teneant arcana quae phisicis tantum primum detegendi sunt.

Source: Cell