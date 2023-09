Scientists Discover: Half-Million-Anno-Vetera fere structuris ligneis in Africa

Recens studium in ephemeride Natura editum patefacit inventionem structuris ligneis in Africa prope dimidium milium annorum. Haec inventio signanter repellit historiam monumentorum structurarum lignorum, sicut ante exempla vetustissima erant 9,000 annorum suggestus in ora lacus Britannici.

Tigna prope Kalambo Falls in Zambia ab instrumento internationali phisicorum eruta sunt. Inventa sunt haec tigna retusa et acuminata, quae machinationem voluntariam humanam suggerunt. Insignis haec inventio est, quia antiqua ligna producta rarissime sunt propter materiam organicam turpi tempore.

Investigatores putant primos homines in Africa ligna ad ambitiosas creationes utentes, ut suggesta vel ambulacra, praeter instrumenta sicut hastas et fustes fodientes. Attamen intentio accurata harum structurarum lignearum incognita manet.

Aetas artificiorum ligneorum definita est novis technicis notationibus adhibitis quae industriam capti in vicus granis metiuntur. Investigatores invenerunt obiecta relata ad tres aetates distinctas: 487,000 abhinc, 390,000 annos, et 324,000 annos. Hae inventiones suggerunt homines per milia generationum iuxta flumen vixisse vel ad illud periodice reverti.

Inventio harum structurarum lignearum antiquarum praebet pervestigationes pretiosas in artes et facultates veterum maiorum. Artificium voluntarium demonstratum in lignis cum securibus conformandis et instrumentorum radendo elucidat ruditatis suae facultatum lignariorum.

Haec artificia conservando per altum resolutum photographicas, docti methodi artificii a nostris maioribus nostris adhibitis poterant studere et interpretari. Haec inventio non solum nostram cognitionem historiae humanae dilatat, sed etiam momentum in luce collocat documentum et artificia antiqua ad futuram inquisitionem conservandam.

sources:

- https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

- University of Reading

- University of Liverpool