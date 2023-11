In praeclarum ruptione scientifica, investigatores Universitatis Traiectensis tandem reliquias magnitudinis continentis Civitatum Americae Unitarum collocaverunt, creditum est praeteritorum 155 miliones annorum interisse. Haec inventio sollicitat quaestiones de intellectu nostro historiae geologicae Telluris et possibilitas continentium amissarum exspectantium ut eruantur.

Antea periti incerti erant an haec particula terrae, Argoland nomine, sub oceani area submersa, cum grandiore terra mersa sit, an lateat in invisibili loco natans. Tamen, post investigationem amplam septem annos, inquisitores Hollandi segmenta Argolandiae in densa Asiae Southeast Asia feliciter traxerunt.

Studium fundamenti ductus a Dr. Eldert L. Advokaat demonstrat quomodo continentes, cum maria occlusa sint, in figura C conformata, quae Pangaea nota est. Oceanus Tethys, ubi Argoland per Nuper Jurassic tempus evanuit, scaena huius geologici eventus fuit. Cum pleraeque terrae figuram mutant per tempus ob egisse continentem, Argolandiae abitio singularis erat.

Dissimilis continentis Zelandiae, quae tandem post 80 miliones annos Australiae ab Australia disiecta submersa est, fatum Argolandae subductioni ueri simile fuit. Subductio fit cum lamina tectonica una sub altera labitur, redivivus marginem laminae in pallium Telluris. Hoc phaenomenon provocationes in Argoland collocandi ut signa reductionis typica, sicut stercora et formatio montium, non apparent.

Ut iniicias ulterius, fragmenta ab Argolandia credita prius in Myanmar et Indonesia reperta sunt. Sed haec exempla multo antiquiora esse quam scissura Australiae probaverunt, suggerentes exsistentiam additae ignotae terrae terrestris absentis. Implicatio unius continentis US-amabilis evanescens interrogationes movet de quot aliis continentibus simile fatum communicaverunt.

Per investigationes suas Dr. Advokaat et Dr. Douwe JJ van Hinsbergen iter Argolandiae detexit. Primum in microcontinentia redacta formans pelves oceanicas minores, quarum crustam oceanicam tenuiorem adhuc densiorem notat. Haec fragmenta tandem separantur et ibuntur antequam inserantur in laetissimae Asiae Southeast.

Haec inventio fundamenti lucem praebet in dynamica Telluris geologicis praeteritis et dilatat intellectum nostrum Pangaeae. Studium non solum explorat quomodo continentes dissolvantur et evolvantur, sed etiam perspectiones in continentium incrementum praebet. Cum mysteria continentium amissarum explicamus, haec cognitio vim habet inventionum in regionibus ut biodiversitatis et climatis aperiendi.

Cum in ultimo aenigmatis fragmento in Argoland inventi sunt, investigatores nunc student explorare facultatem aliarum continentium amissarum. Oceanus Pacificus, praesertim, occasionem quaerentis ulterioris inquisitionis praebet, cum potentia absentis in montanis Alaska et Columbiae Britannicis latentibus.

FAQ

Quid est subductio?

Subductio est processus geologicus in quo una lamina tectonica sub altera labitur, redivivus extremitatis laminae in mantellum Telluris ducens.

Quid est egisse continentis?

Summa summa continet motum et motum continentium Telluris super tempus propter motum laminarum tectonicarum.

Quid est Pangea?

Pangea est supercontinens, qui ante 335-175 miliones annos circiter exstitit, complectens omnes hodiernas continentes simul coalescentes.

Quid est Zealandia?

Zelandia est continens demersa quae ab Australia decies centena milia annorum abrupit et maxime sub Pacifico Australi sita est.