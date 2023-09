Historical Climate Shifts egit munus in Early Humanum Interbreeding

Novum studium evulgatum in ephemeride Science indicat fluctuationes in gradibus atmosphaericis CO2 et inde mutationes in climate et in vegetatione significantes factores influentes quando et ubi primaevae species humanae internatae sunt. Homines moderni parvam cento DNA habent hereditatem ab aliis speciebus homininis sicut Neanderthals et Denisovans.

Studium, quod internationale manipulus peritorum climatis et paleo-biologorum e Corea Meridiana et Italia deductus est, argumentis paleo-anthropologicis, geneticis notitiis et supercomputatoribus simulationum climatum praeteritarum ad intelligendas formas inter generandi formas varias adhibita est. Neanderthals et Denisovans invenerunt praeferentias environmental diversas. Denisovans frigidis ambitibus aptiores erant, ut silvae boreales et zonae tescae, cum Neanderthals silvas et herbas temperatas mallet.

Inquisitores simulationes computatrales usi ad analysim geographicam harum diversarum habitationum in calidis interglacialibus periodis. Per haec tempora aliudque inveniunt, plus occasiones certaminum et interactionum specierum fuisse, verisimilitudinem interbreedandi augentes. Simulationes etiam perpenduntur cum episodiis notis intergenerandi quae circa 78,000 et 120,000 annos facta sunt.

Ut adhuc intellegerent rectores climaticos interbreedandi, investigatores exploraverunt quomodo exemplaria vegetationis Eurasia in praeteritis 400,000 annis mutata sint. Invenerunt gradus elevatos atmosphaericos CO2 et mites condiciones interglaciales causare expansionem silvae temperatae occidentalem in Eurasiam centralem, corridores dispersales pro Neanderthals in fines Denisovan creantes.

Una ex provocationibus investigatores adversos aestimabat condiciones praelatas condiciones climaticas Denisovans, sicut in promptu est limitata notitia. Nihilominus nova instrumenta statistica elaboraverunt ut relationes avitas inter species humanas cognitas redderent, easque habitacula Denisovan potential aestimare permittebant. Mire, analysin significavit septentrionalem Europam congruentem ambitum Denisovans, praeter Russiam et Sinas, potuisse.

Hoc studium pervestigationes praebet in necessitudine inter mutationem climatis, vices locorum ac hominum geneticae diversificationis. Haec exemplaria historica intelligendo, investigatores ulterius investigare possunt vestigia genetica intergenerandi in diversis nationibus ac magis in communi nostro genere cognoscendi.

Reference:

"Climae vices orchestratae hominin interbreeding eventus trans Eurasiam" per Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, et Marina Melchionna, die 10 Augusti 2023, Scientia. .

DOI: 10.1126/scientia.add4459