Quid Mitochondrial DNA traditur matres

Recens studium in Natura Genetics editum lucem inluxit causa cur DNA mitochondriaca maxime a matribus in prolem delapsa est. Mitochondria, quae domicilia cellularum notae sunt, vim efficiunt ad functiones cellularum necessarias. Hoc complexum omnino factum est e recipe genetico in DNA matris invento, cum mtDNA patris nihil agit.

Investigatio de sperma humana cellularum humanarum nullas mtDNA integras invenit ante fecundationem, significans mtDNA masculinum intra mitochondriam abesse. Auctores studii concluserunt spermatozoam humanam mtDNA expertes esse et genome mitochondriale plerumque a matre in mammalibus hereditari.

Potens explicatio huius phaenomeni est altior mutatio rate genome mitochondrialis comparati genome nuclei. Per divisionem cellularum, mitochondria passim inter cellulas filiales distribuitur, quae ducere potest ad cellulas aliquas mitochondrias inadaequatas recipiendas. Hoc evenire potest in auctis mutationibus et scindendis in mtDNA. Sperma cellae restringunt vitam et magnas quantitates energiae ad ovum ad fecundationem attingendum consumere debent. Praesentia mtDNA in sperma cellularum mutationes cumulare potuit ob celeritatis energiae consummationem.

E contra, cellulae ovi mitochondriacae industriae suae non innituntur. Industriam a vicinis cellulis obtinent, quae eas salvas sanas mtDNA ad posteros transire sinunt. inde est quod materna hereditas mtDNA existit.

Dum hoc studium perscrutationes in maternam hereditatem mtDNA praebet, non raros casus explicat ubi mtDNA transmissio ab utroque parente provenire apparet. Attamen hae inventiones possunt adiuvare ad perturbationes intellegendas fecunditatem quae per ova vel sperma transiri potest. Praeterea recentes progressiones in mitochondriali reposito therapia natos cum DNA ex tribus diversis hominibus natos permiserunt, quatenus potentia ad iaculis mutationum et morborum geneticorum. Quamvis munus vitalis mtDNA in vita, multum tamen discere de originibus et muneribus eius.

Fontes: Natura Genetics