Falco 9 eruca, per SpaceX evoluta, spatium explorationis vertiginis fecit cum primum genus erucae orbitalis reluctari capax. Cum magnis facultatibus, haec duo scaena reusable erucae tam astronautas quam stipendia in orbitam Telluris et ultra transportare possunt.

Mensurans 70 metra in longitudine et diametrum 3.7 metrorum habens, Falco 9 machina potens est. Capax est Martio 4020 kg ad solvendum liberare, illudque essentiale instrumentum pro missionibus interplanetariis futuris reddens. Accedit, eruca payloads pondo 22,800 kg ad Terram Inferiorem (LEO) transferre potest et 8300 kg ad Translatio Orbita Geostationaria (GTO).

Falco 9 erucae a Merlin machinas potestates habent, quibus gradus erucae kerosenae (RP-1) et liquidae oxygenii propellentes utuntur. Haec tormenta responsabilia sunt generandi super 1.7 decies centena milia librarum impulsus in plano maritimo, ut erucae incredibilis celeritates assequantur et proposita eius missionis assequantur.

Prima scaena falconis 9 erucae, prima scaena apte nominata, a novem machinis Merlini valet. Propellentes, RP-1 et oxygenii liquidi, in lacus lithio-aluminii reconduntur. Una lineamenta ludi mutatoriae huius erucae est eius reusability, sumptus explorationis spatii valde minuens. Haec reusability possibilis est a primo stadio adscensus crurum, quae fabricantur utens fibra carbonis et materia favi aluminii.

Secundus gradus Falconis 9 erucae author est pro custodia stipendiorum, cum astronautis. Unico Merlin Vacuum Engine potentia est. Post primum scaenam separat, secundus scaena occupat et sisti potest multiplex vices ponere in diversis orbibus multa stipendia ponere. Hanc flexibilitatem et aptabilitatem faciunt falcones 9 versatilem et efficacem erucae.

Successu Falconis 9 per 256 excussos patuit, eius fidem et efficaciam demonstrans. Cum facultate ad Martem perveniendi, stipendia LEO et GTO libera, eiusque reusability, Falco 9 est ludus commutator in campo spatii explorationis.

