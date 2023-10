Croovolcanic Cometa versus Terram versus: 12P/Pons-Brooks

Cometae cryovolcanicae ingens notae sunt 12P/Pons-Brooks nunc iter suum ad Terram facit. Haec cometa, ter magnitudo Montis Everest, nuper die 5 mensis Octobris erupit, secundam explosionem in ante quattuor menses observans.

Quod unicum cometen facit, ejus compositio est. Iuxta mail Daily, 12P/Pon-Brooks efficiunt ex glacie, pulvere, vaporibus, quae phaenomenon simile carbonationi in fizzy potus utrem efficiunt. Solidus nucleus cometae diametrum 18.6 milium (30 km) habere aestimatur et a sole calefactus, pressura intus aedificat donec explosio fiat, strages congelatas per fracturas in testa nuclei solvens.

In recentissima explosione observatores animadverterunt comam, nubem gasi nucleum circumfusam habere, apparuisse "cornua" habere. Ratio accurata huius figurae corneae adhuc ignota est, sed periti credunt ob peculiarem formam ventris cryovolcanici et aliquam obtrectationem causandi materiam ejiciendi in unica forma fluens. Aliqui etiam apparentiam cometae comparaverunt ad millennium Falconis navicularii e Bellis stellatis.

Quamvis terribilis eius trajectoria et figura, nulla immediata comminatio "altae ictum" ex 12P/Pons-Brooks habet. Cometa nudo oculo non patebit donec prope Terram anno 2024 transit, et ad vicinitatem nostram non revertetur usque ad 2095. Sed si pergit explodere cometa, magis attrahatur in annis venturis.

12P/Pons-Brooks est unus e 20 notis cometis cum vulcanorum glacie active, et primus ab Jean-Louis Pons mense Iulio 1812 notus est.

