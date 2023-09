Asteroid Bennu: NASA conatus ad praeveni Potentiale collisionem

NASA mensuras proactivas accipit ne potentiale cum asteroideo Bennu collisio, quae inter periculosissimas asteroides in systemate nostro solari consideratur. Avis fabulosa antiqua Aegyptia cum Sole, creatione et regeneratione coniungitur, Bennu ab NASA denuntiatum est occasionem ferendi Terram habere.

NASA OSIRIS-REx missionem anno 2016. Haec missio exemplum ex Bennu colligere intendebat et de eius compositione plura intellegere intendit. Si Bennu circiter 510-metri latitudinis cum Tellure collidere posset, energiam aequivalentem megatonibus 1,2000 megatonibus dimittere posset, 24 vicibus potentior quam maximum telum nuclei semper aedificatum est.

Verisimile timeframe pro potentiale concursu proiectum est esse nuper 2100s et mane 2200s, cum die 24 Septembris 2182, quod maxime probabile est. Nihilominus NASA aestimat talis eventus dissidentes esse 1 in 1,750 ab anno 2300 vel 0.05%. Dum casus directi hit sunt humiles, Bennu adhuc indicatur "asteroideum potentiae periculosum" qui tam proxime ac 4.65 decies centena milia passuum ad Terram venire potuit.

Post septem annos iter, OSIRIS-REx navicularii exemplum feliciter decidit a Bennu die 24 Septembris 2023. Collectae novem unciarum exemplorum in desert Utah descendent et ad NASA Johnson Centrum Spatii Houston ulterius transferentur. indagatio. Haec exemplaria pervestigationes pretiosas praebebunt in historia prima nostri systematis solaris et genera asteroidum quae Terram minantur.

Eventus studii annuntiabitur in colloquio nuntiandi ventura die 11 Octobris 2023. NASA hoc specimen reditum historicum iudicat, significatu comparandum ad reditus lunae scopulos in missionibus Apollinis.

In summa, Missio NASA exemplum ex Bennu asteroideo colligendum est pars eorum maior nisus ad defendendum Terram a concursu asteroidum potentiale. Exemplarum prosperitas reditus ad meliorem intelligentiam minarum asteroidum conferet et lucem in prima historiae nostrae solaris systemate illustrabit.

